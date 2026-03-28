‘Hristodulidis pusulasız’

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Rum liderine yönelik tepkisi Rum basınında geniş yer aldı

‘Hristodulidis pusulasız’

  Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerin adadaki egemen İngiliz askeri üsleriyle ilgili müzakerede "Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri döndükten sonra söz sahibi olabileceğine” dair açıklamasına gösterdiği tepki Rum basınında geniş yer buldu.

   Politis gazetesi “Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Dönüşüyle İlgili Açıklamalar Yersiz ve Zamansız” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanlığının konuyla ilgili açıklamalarının, üzerinde hemfikir olunan çözüm temelinden önemli bir sapma teşkil ettiğini yazdı.
   Hristodulidis’in özellikle adadaki İngiliz Üsleriyle ilgili yaptığı “yersiz ve zamansız” açıklamaların birçok soru işaretine neden olduğunu yazan gazete, İngiliz Üslerinin akıbetiyle ilgili müzakere yapılması gerekeceğine dair siyasi ve hukuku açından ani ve mesnetsiz tutumun ardından, Hristodulidis’in şimdi de İngilizlerle müzakerelerde söz sahibi olmaları için Kıbrıslı Türkleri “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” geri dönmeye çağırdığını kaydetti.
Hristodulidis’in açıklamasının, sürekli iletişim oyunlarının baskısı altında olmanın getirdiği bir eğilimden ibaret olmaması halinde, bunun Rum kesiminin izlediği stratejiyle ilgili ciddi soru işaretlerine yol açtığı ifade edildi.

Dikkatsiz açıklamalar
Alithia gazetesi ise “Dikkatsiz Açıklamalar” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in jeopolitik gerginliğin yaşandığı bir dönemde, plansız bir şekilde tehlikeli cepheler açtığına dikkat çekti. 
 

Rıza Murat
Rıza Murat - 4 saat Önce

Sayın Hristodiliusun demek istediği “ İngiliz Üslerinde Kıbrıs Cumhuriyeti ve Garantör Ülkeler söz Sahibidir “ 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşmalarına göre KKTC diye bir Ülke İngiliz Üsleri konusunda Söz sahibi değildir !
Unutmayalım ki Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri Kıbrıs Cumhuriyeti sonrası alınan Lease değil İngiltere’nin Kıbrıs’ta var olan bir Toprak Parçasıdır!

Rıza Murat
Rıza Murat - 3 saat Önce

Gerçekten Pusulasız Olan ‘ AB ve BM Üyesi olan Türkiye hariç Tüm Dünya Ülkeleri ile ‘ Siyasi Ticari Diplomatik ilişkisi bulunan Uluslarası Uçuş ve Ulaşım yasağı olmayan Sayın Hristoduluis ve Kıbrıs Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Mı acaba
Yoksa Yarını Bilinmeyen Anavatan Türkiye hariç Dünyada Hiçbir Ülke ile Soyası Ekonomik Diplomatik ilişkisi bulunmayan Uluslararası Uçuş Ulaşım yasağı ile Ambargolar altında olan Dünyanın hiçbir Spor müsabakalarına katilamayan Anavatan Türkiye hariç Kimsenin Tanımadığı ve de Tanımayacağı KKTC Cumhurbaşkanı KKTCnin ta kendisi olduğunu bilmiyor mu yani !

Öz
Öz - 4 dakika Önce

Denktaş’ın müzakerecilik makamında oturan beyefendinin Rum muhatabına karşı kibirli, üstenci ve karşısındakini aşağılayan, ona geri zekâlı muamelesi çektiği tavırlarından usanmış durumdayım. Son alaycı açıklaması da maalesef böyle
Ulaş Barış’ın yazısı böyle.Haksız mı?

3 ay yatacak
