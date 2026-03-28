‘Hristodulidis pusulasız’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerin adadaki egemen İngiliz askeri üsleriyle ilgili müzakerede "Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri döndükten sonra söz sahibi olabileceğine” dair açıklamasına gösterdiği tepki Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Dönüşüyle İlgili Açıklamalar Yersiz ve Zamansız” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanlığının konuyla ilgili açıklamalarının, üzerinde hemfikir olunan çözüm temelinden önemli bir sapma teşkil ettiğini yazdı.

Hristodulidis’in özellikle adadaki İngiliz Üsleriyle ilgili yaptığı “yersiz ve zamansız” açıklamaların birçok soru işaretine neden olduğunu yazan gazete, İngiliz Üslerinin akıbetiyle ilgili müzakere yapılması gerekeceğine dair siyasi ve hukuku açından ani ve mesnetsiz tutumun ardından, Hristodulidis’in şimdi de İngilizlerle müzakerelerde söz sahibi olmaları için Kıbrıslı Türkleri “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” geri dönmeye çağırdığını kaydetti.

Hristodulidis’in açıklamasının, sürekli iletişim oyunlarının baskısı altında olmanın getirdiği bir eğilimden ibaret olmaması halinde, bunun Rum kesiminin izlediği stratejiyle ilgili ciddi soru işaretlerine yol açtığı ifade edildi.

Dikkatsiz açıklamalar

Alithia gazetesi ise “Dikkatsiz Açıklamalar” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in jeopolitik gerginliğin yaşandığı bir dönemde, plansız bir şekilde tehlikeli cepheler açtığına dikkat çekti.

