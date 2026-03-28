Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden Girne-Çatalköy arasındaki yolun 2012 yılından beri gündemde olduğu açıklandı.

Çalışmaların uzaması nedeniyle dün bölgeye giden ve ilgililerden bilgi alan Başbakan Ünal Üstel yol için ilk kez 2012 yılında ihaleye çıkıldığını, ancak kamulaştırma sorunları nedeniyle ihalenin iptal edildiğini söyledi. Üstel bu yolun ‘Izdırap yolu’ olduğunu da itiraf etti. Diyalog muhabirine konuşan bölgedeki işletmeciler ise yolun özellikle yağmurlu günlerde çok kötü olduğunu, müşteri kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Üstel incelemelerde bulundu

Başbakan Üstel, devam eden Doğu Girne-Çatalköy yolunda incelemelerde bulundu.

Doğu Çevre Yolu kapsamında çalışma yapılan bölgeyi inceleyen Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çalışmayı yürüten Capiton Construction Ltd. yetkilileri ve bölge halkı eşlik etti.

Üstel, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların bölge halkı, esnaf ve iş yeri sahiplerine verdiği rahatsızlığın farkında olduklarını kaydederek, anlayış beklediklerini söyledi.

Kısa zamanda yolun tamamlanacağını ve bölge halkı, esnaf ve otellerin rahatlayacağını ifade eden Üstel, hükümetin bölgeye verdiği sözü yerine getirdiğini kaydetti.

Çağdaş ve güvenli bir yol haline getireceğiz

Yol için ilk olarak 2012’de ihaleye çıkıldığını, ancak kamulaştırma sorunları nedeniyle ihalenin iptal edildiğini belirten Başbakan Üstel, sonraki dönemdeki hükümetler tarafından da yolun yapımına başlanmadığını söyledi.

Hükümete geldiklerinde yolu tamamlama sözü verdiklerini ifade eden Üstel, amaçlarının yolu çift şeritli ve güvenli şekilde bölgenin hizmetine sunmak olduğunu kaydetti.

Üstel, “Bu yolu ızdırap yolu olmaktan çıkarıp, herkesin rahat edebileceği çağdaş ve güvenli bir yol haline getireceğiz.” dedi.

Popülizme gerek yok

Çalışmalar sırasında bazı engellerle karşılaşılabileceğini, ayrıca bereketli bir kış mevsimi yaşandığını belirten Üstel, bunların iş birliği içinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle yerel idarelerle iş birliğinin önemine dikkat çeken Üstel, “asli görevlerini yapmayan” yerel idarelerin hükümeti eleştirmesine tepki gösterdi; “popülizme gerek olmadığını” belirtti.

Şu anda engel teşkil eden elektrik direklerinin yer değiştirilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ekiplerinin bölgede hızla çalıştığını kaydeden Üstel, hava şartlarının düzelmesiyle de asfalt çalışmalarının başladığını söyledi.

Haziran ortasında tamamlanacak

İlgili şirketin verdiği bilgiye göre yolun Haziran ortasında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Üstel, ihale süresinin ise 1 Temmuz’da dolacağına işaret etti.

Üstel, yolun yaz gelmeden tamamlanmasıyla bölgedeki sıkıntının sona ereceğini ifade ederek, bölge halkı, esnaf ve iş yeri sahiplerine anlayışları için teşekkür etti.

Beklenmeyen engeller çıktı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Başbakan’ın talimatıyla yolun altından geçen yüksek gerilim hattının yukarı alınması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Bu iş için ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Arıklı, bütçede başlangıçta bu konuya ilişkin ödenek ayrılmadığını, çünkü keşif aşamasında bu hattın varlığının bilinmediğini, söz konusu hattın 74 öncesinden kaldığı için kaydı olmadığını belirtti.

Üç aylık bir süre daha var

Capiton Construction Ltd. Altyapı Müdürü İbrahim Oyan ise, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, yolun kuzey cephesindeki mekanik işlerinin tamamlandığını, güney cephesinde ise asfalt ve temel çalışmalarının başladığını söyledi.

Oyan, sonraki aşamada bordür ve diğer tamamlayıcı işlerin bitirileceğini kaydetti.

İşletmeciler tepkili

Bölgedeki işletmeciler yolun özellikle yağmurlu günlerde çok kötü olduğunu, müşteri kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Verilen sözlerin tutulmasını isteyen işletmeciler, yolun Haziran sonuna kadar bırakılması halinde eylem yapacaklarını belirtti.

Ne dediler…?

Evren Bedeoğlu

“Yaklaşık 8 aydır Çatalköy yolunda çalışma sürüyor. Çatalköy şu an KKTC’nin bir numaralı turizm bölgesi oldu ancak buraya gelip biri bakıp bu yolu gördüğünde burada turizm olduğuna inanmaz. Esnafı ve halkı düşünmeden bir koordinasyon olmadan devlet kurumları arasında bağlantı olmadan bir çalışma yapılmaya çalışılıyor. Herkes kendi siyasi durumunu düşündüğü için işler bu şekilde ağır aksak ilerliyor. Burada en büyük sıkıntımız bu çalışmanın hiç gereksiz şekilde 8 ay uzatılmasıdır. Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok neredeyse 24 saat bu işin çözümü için uğraşıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında bir anlaşmazlık durumu var ve buna bağlı olarak iş yürümüyor. İnşallah artık hızlı bir şekilde bu iş tamamlanır. Müşterilerimiz gelemiyor, araçlarımız mahvoldu. Toz toprak iş yerlerimizin içerisine doluyor ayrıca birçok kez de burada kazalar meydana geldi. Hizmetin düzgün yapılabilmesi basit bir şeydir yeter ki siyaseti bir kenara bıraksınlar. Vizyon sahibi insanların bu işlerin başına geçmesi lazım.”

İrfan Karamustafa

“Çatalköy’de esnafım. Burada 8 aydır bitmeyen bir sorun yaşıyoruz. Buradaki çalışmalar nedeniyle hem araçlarımız zarar görüyor hem de işlerimiz engelleniyor. Buradaki çalışmanın 8 ay sürmemesi lazımdı. Beklentimiz bir an önce bu yolun bitmesidir. Yağmur yağdığı zaman çamura, güneş çıktığı zaman toza toprağa boğuluyoruz.”

Hasan Küçük

“Burada anayola yakın bir yerde kalıyorum ve kapı pencere açamaz olduk. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Bazı yerler çift bazı yerler tek şerit oluyor ve ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Yağmurlu havalarda çamurlara batıyoruz açık havalarda ise toza toprağa boğuluyoruz. Araçlarımız da biz de perişan olduk. Böyle bir sistemi ve böyle bir yaşamı biz hak etmiyoruz. Herkes sorumluluktan kaçıyor. 10 gündür iş biraz hızlandırıldı ve şunu diyebilirim ki; 10 günde yaptıkları işi 8 ayda yapmadılar. 8 ay önce bu son 10 günde çalıştıkları gibi çalışsalardı bu iş bu kadar uzamayacaktı.”

Bekir Kuşçu

“Çatalköy yolunda galerim var, araçlarım buradaki çalışmalar nedeniyle mahvoldu, müşterilerim gelmiyor. Bu yol yapımı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Düşen satışlarımızın ve müşteri potansiyelimizin yeniden normale dönmesi için bu çalışmaların bir an önce artık tamamlanmasını istiyorum.”

Uğur Kıroğlu

“Çatalköy’de turizmle ilgileniyorum. Burası öyle güzel gelişti ki yeni oteller bölgesi olarak geçiyor. Burada 8 aydır süren bir yol çalışması var ve ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tamam, bu yol gereklilikti ancak plansız bir başlangıç yapıldığını gelinen noktada görüyoruz. Kıb-Tek’in elektrik direklerini zamanında çekmemiş olması nedeniyle bugün kötü bir noktadayız. Otel işletmesiyiz ancak gürültünün yanı sıra bütün toz toprak otel içerisine giriyor. Diğer yandan biz otel bahçemize etkinlik işleri de alıyoruz ancak buradan yükselen toz -toprak nedeniyle insanlar etkinliklerini bizde yapmaktan vazgeçti ve ciddi iş kayıpları oldu. Turizmde tam da para kazanacağımız dönemde bu yolun 8 aydır bitmemesi ekonomik yönden bizleri olumsuz etkiliyor.

Mayıs turizm sezonuna bu işin bitmesini istiyoruz. Zaten çevremizdeki savaşlar nedeniyle yeterince etkilenirken bir de bu gibi olumsuzluklardan etkilenmek istemiyoruz.”

Esimay Eminağa

“Burada 8 aydır süren yol çalışması nedeniyle ciddi bir müşteri kaybı yaşadık. Gelenlerin de yoldan çok şikayet ettiklerini söylemek isterim. Seralarımızdaki çiçeklerimiz çıkan toz toprak nedeniyle görsel kalitesini kaybediyor. Araçlarımız ciddi zarar görüyor. Bu tozun içinde geçen 8 ay çok zorlayıcıdır. Artan hayat pahalılığı zamlar derken bir de bu şekilde bir gol yemiş oluyoruz. Burada kalkan tozla nedeniyle hem sağlık açısından hem de maddi açıdan sorunlar yaşıyoruz. Haziran ayında biteceğini söylediler ancak o zaman işimiz daha da zorlaşacak çünkü yağmurlu hava bitince burada müthiş bir toz oluyor. Bu yolu ıslatan araç günde bir tur geçince kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu aracın günde 4-5 kez geçmesi lazım ki tozdan kurtulalım. Buradaki esnafa bir destek olunmasını bekliyoruz çünkü bu yolun yapımı 8 aydır bizleri hem maddi hem de manevi yönde olumsuz etkiliyor.”