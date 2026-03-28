Hizmetleri unutulmayacak

Kıbrıs Türk Federe Devleti eski Meclis Başkan Yardımcılarından, eski bakan, milletvekili ve emekli yargıç Recep Ali Gürler (83) dün son yolculuğuna uğurlandı. Gürler için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi. Gürler’in naaşı askerlerin omuzlarında Meclis’e getirilirken, eşi eski Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler ve ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile çok sayıda bakan, milletvekili, eski siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende Gürler’in özgeçmişi okunurken, Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis Başkanı Öztürkler ve merhumun oğlu Ali Gürler birer konuşma yaptı.

“Saygı, minnet ve hüzünle uğurladık”

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasında, Gürler’i saygı, minnet ve hüzünle uğurladıklarını belirterek, görevlerini layıkıyla yerine getiren ve tüm kesimlerin saygı duyduğu örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Gürler’in bilgi birikimi, özgüveni ve sorumluluk anlayışıyla öne çıktığını vurgulayan Erhürman, halkın menfaatlerini her zaman ön planda tutan demokrat kişiliğiyle hatırlanacağını söyledi. Gürler’in mütevazı yapısı ve ülkesine bağlılığıyla iz bıraktığını belirten Erhürman, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetler verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ise Gürler’in hem yasama, hem yürütme hem de yargı alanında görev yapmış ender isimlerden biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetler verdiğini ifade etti. Gürler’in demokratik değerlere katkı koyan özel bir insan olduğunu vurgulayan Öztürkler, gençlere verdiği öğütlerle de örnek olduğunu söyledi. Gürler’i bir baba gibi gördüğünü ifade eden Öztürkler, merhuma rahmet diledi.

Hayatını halka adadı

Aile adına konuşan Ali Gürler ise babasının hayatını halkına ve değerlerine adadığını belirterek, ardında güçlü bir miras bıraktığını söyledi. Babasının her zaman ülkeye, devlete ve ulusa sahip çıkılması gerektiğini öğütlediğini ifade eden Gürler, onu minnetle anacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gürler’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi gerçekleştirildi.

Recep Ali Gürler’in naaşı, Lefkoşa’da bulunan İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Recep Ali Gürler kimdir?

18 Ocak 1943’te Baf’ta doğan Recep Ali Gürler, ilk, orta ve lise öğrenimini Baf’ta tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Türkiye’ye gitti ve 1962 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu.

Fakültedeki eğitimi sırasında 1963’te başlayan olaylar üzerine TMT mücahidi olarak Erenköy’e çıkan Gürler, Türkiye’ye dönmeden önce iki yıl süreyle Bayrak Radyosu’nda spiker olarak görev yaptı.

1971 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürler, Baf’a dönerek avukatlığa başladı ve Rum mahkemelerinde Türkler aleyhine açılan davalarda görev aldı.

1973 yılında Pervin Gürler ile nişanlanan Gürler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Baf’ta esir düştü; daha sonra nişanlısıyla birlikte Lefkoşa Türk bölgesine ulaşmayı başardı.

1974 sonrasında hem hukuk hem de siyaset alanında aktif rol üstlenen Gürler, 1976 yılında Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nde Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gürler, Osman Nejat Konuk’un başbakanlığı döneminde Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve İskân Bakanlığı görevlerini yürüttü. Gürler ayrıca, UBP bünyesinde de çeşitli görevler üstlendi.

Eşi Pervin Gürler ile evliliğinden biri kız, biri erkek iki çocuk sahibi olan Gürler’in üç torunu bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026, 09:56