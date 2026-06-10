Gerilimli bir gün yaşandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir devam eden kurultay ve yönetim tartışmaları, dün iki farklı adreste yapılan konuşmalarla yeni bir boyut kazandı.

Parti içinde gerilimin zirveye çıktığı günde, Grup Başkanı Özgür Özel TBMM kürsüsünden partililere seslenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. CHP TBMM Grup Toplantısı öncesinde TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan partililer arasında gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de kameralar karşısına geçerek parti içi tartışmalara ilişkin uzun bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının merkezine “ahlaki arınma” ve parti içi disiplin vurgusunu yerleştirdi.

“Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, parti içinde ciddi bir hesaplaşma gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP’de etik değerlerin zedelendiğini öne sürerek sert mesajlar verdi.

Parti içi ilişkilerde para ve çıkar iddialarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak” dedi.

CHP’nin tarihsel misyonuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, partinin ahlaki üstünlüğünü kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.

Benim koltuk derdim yok

Kılıçdaroğlu, parti içi sürecin demokratik şekilde sonuçlanacağını belirterek kurultay çağrısını yineledi.

“Benim koltuk derdim yok” diyen Kılıçdaroğlu, kurultayın toplanacağını ve delegelerin iradesiyle yeni sürecin şekilleneceğini söyledi.

Partide hiçbir iradenin parayla satın alınamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “iradesini satanlar bu partide yoktur” ifadelerini kullandı.

Özel: Milli iradenin tecelligahı…

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de TBMM’de saat 13.30’da kürsüye çıkarak kapsamlı bir konuşma yaptı.

Grup toplantısında yaşanan belirsizliğin sürdüğü bir atmosferde konuşan Özel, Meclis’in siyasi anlamına ve parti içi gelişmelere dikkat çekti.

Özel, Meclis’i “milli iradenin tecelligahı” olarak tanımlayarak, “Burası seçilmişlerin yeridir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında, Meclis’in halk iradesinin doğrudan yansıdığı yer olduğunu vurguladı.

Siyasi süreci bir “zafer ya da mevzi değil, direnme ve teslim olmama hali” olarak tanımlayan Özel, Meclis kürsüsünün sembolik önemine dikkat çekti.

Özel, konuşmasının devamında CHP içindeki temsil tartışmalarına dolaylı göndermelerde bulundu.

Son dört kurultayda genel başkan seçilmiş bir ismin iradesine dikkat çeken Özel, delegelerin tam desteğiyle ortaya çıkan siyasi meşruiyetin altını çizdi.

Bazı parti yöneticilerinin geçmişteki krizlerde farklı tutumlar sergilediğini ifade eden Özel, parti içinde “sadakat ve tutum” tartışmalarına dikkat çekti.

26 Temmuz tarihini işaret etti

Özgür Özel, konuşmasının son bölümünde kurultay sürecine ilişkin net bir takvim önerisi dile getirdi.

Hukuki tartışmalara değinen Özel, kurultayın yapılmasının zorunlu olduğunu savundu ve 26 Temmuz 2026 tarihini işaret etti.

Özel, sürecin uzatılmasına karşı çıkarak kurultayın geciktirilmemesi gerektiğini belirtti.