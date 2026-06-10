Burnunu kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eğlence mekanının park alanında meydana gelen kavga sonucu bir kişinin burun kemiğinin kırılmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan K.O.M., mahkemeye çıkarılarak teminat şartlarıyla serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olayın 7 Haziran tarihinde saat 03.00 sıralarında Glapsides Plajı yakınlarında faaliyet gösteren bir eğlence mekanının park alanında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı K.O.M. ile D.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığını, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ifade etti. Polis, kavga sırasında zanlının müştekinin yüzüne tekme vurduğunu ve aldığı darbe sonucu D.Ç.’nin burun kemiğinin kırıldığını belirtti.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün saat 06.30 sıralarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru İbrahim Bulak, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Mahkeme ayrıca; zanlının 50 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.