İki genç tutuklandı

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Manisa Bulvarı üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından durdurulan M.K.M. (E-24) yönetimindeki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.E.H.E.’nin (E-21) şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada sürücü M.K.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın devamında, M.K.M.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 3 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen bir hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca yolcu A.E.H.E.’nin Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada da yaklaşık 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, her iki şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.