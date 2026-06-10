Halk Plajı şenlendi

İskele Belediyesi, Dünya Çocuk Günü kapsamında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda şenlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar hünerlerini gösterdi; aileleri o anları kayda aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; 1 Haziran’da yapılması planlanan ancak iki çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle önceki gün yapılan etkinliğe, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çocuklar ve aileleri katıldı.

Çocuk kortejiyle başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında Erenköy Jimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği, Sevder Çocuk Dans Grubu ve Ceaser Solo Dans Gösterisi sahne alırken, illüzyon sanatçısı Anıl Gökgül de gösteri sundu.

Etkinlik kapsamında çocuklara uçurtma dağıtıldı, dondurma ikramında bulunuldu.

Şenlikte konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çocukların toplumun en değerli hazinesi olduğunu belirterek, onların mutluluğunun geleceğe umutla bakabilmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

İskele Belediyesi olarak çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitici etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Sadıkoğlu, çocukların gelişimine katkı sağlamayı önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026, 10:02