180 bin yolcu ağırlandı

Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı haftası süresince 181 bin 276 yolcu ve bin 232 uçağa hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, tarifeli seferlerin yanı sıra charter ve ek uçuşlarla birlikte havalimanında yoğun bir uçuş trafiği oldu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, havaalanından 31 Mayıs’ta 150 uçağın inip kalktığı belirtti. Özçelik, bunun yeni Ercan Havalimanı tarihinde bir günde kaydedilen en yüksek uçak sayısı olduğunu da kaydetti.

Özçelik, 150 uçaklık günlük trafiğin hem ülke turizmi hem de KKTC-Türkiye arasındaki hava ulaşım talebi açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı süresince en fazla yoğunluğun 74 geliş, 76 gidiş toplam 150 uçak sayısı ile 31 Mayıs Pazar günü yaşandığını ifade eden Özçelik, 30 Mayıs'ın de 70 geliş ve 69 gidiş olmak üzere toplamda 139 uçakla ikinci en yoğun gün olduğunu belirtti.

Yolcu rakamlarına da değinerek 30 ve 31 Mayıs tarihlerindeki yoğunluğa dikkat çeken Özçelik, 30 Mayıs’ta Ercan Havalimanı’nın 19 bin 602 yolcu, 31 Mayıs’ta ise 22 bin 83 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

88 bin yolcu geldi, 93 bin yolcu gitti

22 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı’na gelen yolcu sayısının 88 bin 308, giden yolcu sayısının ise 92 bin 968 olduğuna işaret eden Özçelik, gelen uçak sayısının 615, giden uçak sayısının ise 617 olduğunu belirtti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nın, 22 Mayıs’ta 17 bin 814 yolcu 119 uçak, 23 Mayıs’ta 17 bin 993 yolcu 122 uçak, 24 Mayıs’ta 16 bin 961 yolcu 118 uçak, 25 Mayıs’ta 17 bin 146 yolcu ve 114 uçak, 26 Mayıs’ta 16 bin 946 yolcu 120 uçağa hizmet verildiğini söyledi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan'ın 27 Mayıs’ta 17 bin 9 yolcu 112 uçak, 28 Mayıs’ta 17 bin 272 yolcu ve 116 uçak, 29 Mayıs’ta 18 bin 450 yolcu 122 uçak, 30 Mayıs’ta 19 bin 602 yolcu ve 139 uçak ve bayram tatilinin son günü 22 bin 83 yolcu ve 150 uçağa ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026, 10:02