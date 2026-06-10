Türkiye destek verecek

Denetim gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda son günlerde artış gösteren yangınlar ve üreticilerin sorunları gündeme geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yangına dair yapılacakların sadece bakanlığın değil, tüm halkın sorumluluğu ile ilgili olduğunu belirtti.

Helikopterin herkesin hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli bağlantıların sağlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde de yangın helikopterinin konuşlandırılacağını söyledi. Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınacağını ve bu araçların ihalelerinin tamamlandığını da duyurdu.

Yangına ne kadar hazırız?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Ormanlarımız Yaza Hazır mı?” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Besim, aktif olarak yangın sezonuna girildiğini hatırlatarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a ülkenin yangına ne kadar hazır olunduğunu sordu.

Bu süreçte yapılması gerekenler olduğunu işaret eden Besim, yangın helikopterinin, yangın ekiplerinin alım ve eğitimlerinin, orman yangın yollarının, yangın gözetleme kulelerinin durumları hakkında bilgi istedi.

Besim, kriz masalarının oluşturulması gerektiğini de belirterek, kriz masalarının tüm paydaşları içermesi ve sadece afet dönemlerinde değil, her zaman hazır olacak şekilde oluşturulması gerektiğini kaydetti.

40 yangın gözetleme kamerası kuruldu

Bakan Çavuş da, bakanlık olarak yangın konusunda yapılması gerekenleri yerine getirdiklerini söyleyerek, yangına dair yapılacakların sadece bakanlığın değil, tüm halkın sorumluluğu ile ilgili olduğunu dile getirdi.

Çavuş, çalışmalar hakkında bilgi vererek, yangın koordinasyon ekibinin kurulduğunu, 12 gözetleme kulesi bulunduğunu, 40 yangın gözetleme kamerasının kurulduğunu, 205 kişilik ekip oluşturulduğunu, yangın yollarını açtıklarını ve genişlettiklerini söyledi.

Helikopterin herkesin hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli bağlantıların sağlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde de yangın helikopterinin konuşlandırılacağını belirtti.

Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınacağını ve bu araçların ihalelerinin tamamlandığını açıkladı.

Çam kese böceği konusunda da bilgi veren Çavuş, kuruyan ağaçların çam kese böceğinden değil, kuraklıktan kuruduğunu belirtti.

Üretim sektöründe sıkıntı var

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, Meclis’te yaptığı güncel konuşmada narenciye, süt üretimi ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek hükümetten ve ilgili bakanlıktan açıklama talep etti.

Genel Kurul'da Güncel Konuşmalar devam ederken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat da, “Üretim Sektöründe Yaşanan Kronik Sorunlar” konusunda konuştu.

Özellikle narenciye sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Kürşat, sezon başında hükümet yetkililerinin Cypruvex’e gerçekleştirdiği ziyarette sezonun “altın yıl” olacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak, sezon sonuna yaklaşılırken sektörün ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Narenciye sektörünün temel girdi maliyetlerinden olumsuz etkilendiğini belirten Kürşat, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarına da işaret ederek, sezonun sonunda üreticilerin mağdur edildiğini düşündüğünü söyledi. Konuşmasında süt üreticilerinin sorunlarına da değinen Kürşat, süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin bilgi istedi. Mazot, işçilik, elektrik ve su gibi temel girdi maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını belirten Kürşat, süt ödemelerinin durumunu da sorguladı.

Narenciye bu yıl altın yılını yaşıyor

Bakan Çavuş ise, narenciye, süt üretimi ve hayvancılık sektörüne ilişkin eleştirilere yanıt vererek, üretim politikalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Çavuş, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat’ın üretim sektörüne ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Konuşmasında zaman zaman Başbakan Ünal Üstel’e yöneltilen eleştirileri değerlendiren Çavuş, hükümetin üretim politikalarının devamlılık gösterdiğini ve yapılan çalışmaların sahada karşılık bulduğunu söyledi.

Çavuş, narenciye üreticisine sağlanan desteklerin artırıldığını belirterek, “Geçmişte yılda bir kez verilen narenciye desteğini biz yılda iki kez veriyoruz. Son üç yıldır bu takvim hiç aksamadı.” dedi.

Dünya genelindeki narenciye piyasasına da değinen Çavuş, üretim koşullarının zorluğuna rağmen ülkede olumlu bir tablo oluştuğunu söyledi.