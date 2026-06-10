‘Sistem değişmeli’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu’na çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler, okul yönetimi tarafından uygulandığı belirtilen kayıt sistemi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

2026–2027 eğitim yılı kayıtları kapsamında okul yönetiminin günlük 20 öğrenci ile sınırlı kayıt aldığı, bu nedenle velilerin sabahın erken saatlerinden itibaren okul önünde uzun kuyruklar oluşturduğu bildiriliyor.

Veliler, saat 05.30 civarında okul önüne geldiklerini, ilk gelen kişilerin oluşturduğu listeye çocuklarının isimlerini yazdıklarını ve bu listenin okulda görevli hademe tarafından alınana kadar okul önünde beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Veliler, listenin alınmasının ardından kayıt işlemleri için tekrar gelmek zorunda kaldıklarını, bu süreçte çocuklarıyla birlikte yeniden okul önüne gidip gelmek durumunda kaldıklarını ifade etti. Kayıt sırasının sınırlı olması nedeniyle birçok velinin günlerce aynı süreci tekrar etmek zorunda kaldığını belirten aileler, bunun da süreci daha da uzattığını dile getirdi.

Veliler, uygulamanın hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yorucu olduğunu, belirsizlik yarattığını ve ciddi zaman kaybına neden olduğunu kaydetti. Özellikle küçük çocuklarla birlikte saatlerce okul önünde beklemek zorunda kaldıklarını belirten veliler, kayıt sisteminin yeniden düzenlenmesi ve daha planlı bir başvuru süreci oluşturulması gerektiğini söyledi.