‘Zamanı geldi’

Ömer KADİROĞLU

Muhalefetin aylardan beri üzerinde ısrarla durduğu erken seçim konusunun, iktidar ortağı partiler tarafından da ciddiyetle ele alındığı belirtiliyor. Ulusal Birlik Partisi’nden güvenilir bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre; normalde Ocak 2027’de yapılması gereken genel seçimlerin bu yıl Eylül ayında yapılması ciddiyetle değerlendiriliyor.

Vatandaşların önemli bir kısmı da ‘güven tazelemesi’ açısından erken seçimin yararlı olacağını düşünüyor. Genel seçimlerin mevcut sistemle yapılmasını destekleyenler olduğu gibi, karma oyun kaldırılmasını ve seçimlerin yeni şekliyle yapılmasını isteyenler de var. Bazı vatandaşlar da Başkanlık Sistemine geçilmesini öneriyor.

Ne dediler?..

Bekir Tülek

“Gelecek olanların daha iyi olacağını düşünmüyorum o nedenle seçim, zamanı geldiğinde yapılmalıdır. Bir diğer yandan yapılacak her seçim ülkeye külfet olduğundan erken seçim bana göre çok yanlıştır.”

Mehmet Silahşör

“Muhalefetin erken seçim çağrısı zamansızdır. Bu ortamda seçim iyi değil çünkü hem ekonomik kriz hem savaş var o nedenle seçim zamanı geldiğinde yapılmalıdır. Bir sonraki seçimlerde de bundan sonraki seçimlerde de karma oy uygulaması devam etmelidir.”

Mehmet İmamoğlu

“Muhalefetin erken seçim ısrarına katılıyorum çünkü hükümetin yaptıklarından hiç memnun değiliz. Ne demeçlerinde ne de icraatlarında hayır var. O nedenle erken bir seçime ihtiyaç vardır. Karma oy sistemi de kaldırılmalıdır çünkü karma oy sistemi ile birlikte birçok kişinin kullandığı oylar yanıyor.”

Harun Tanış

“Muhalefetin erken seçim çağrılarına katılıyorum. Erken seçim olmalıdır çünkü ülkede her şey rayından çıkmış durumda. Geçim sıkıntısı, pahalılık, insanların alım gücünü kaybetmesi, alışveriş için güneye mecbur kalmamız ve daha birçok sebepten dolayı erken bir seçimi istiyoruz. Diğer yandan seçimlerde uygulanan karma oy sistemi kaldırılmalıdır. Karma oy sistemi ile daha iyi bir seçim olacağı inancındayım.”

Ziya Özer

“Muhalefetin erken seçim ısrarına katılıyorum çünkü ortamın durumu ortada. Millet sokağa döküldü ve hiçbir şey yürümüyor. Ülkede yaşanan sıkıntılara baktığımız zaman erken bir seçimin olması gereklidir. Karma oy sisteminin devam etmesi gerekiyor. Her bölgede ve partide iş yapacak adamlar var o nedenle onları seçebilmek adına karma oy sistemi devam etmelidir.”

İsmail Bozat

“Erken seçim kesinlikle yapılmalıdır. Görüyoruz ki şu anki hükümet halkın sesine ve isteklerine cevap vermiyor, insanların yararına bir şey yapmıyor ve halkın iradesine cevap vermiyor o nedenle erken bir seçim olmalıdır. Erken seçimde tekrar yetki alırlarsa yine istediklerini yapsınlar ancak tekrar bir yetki alacaklarını düşünmüyorum. Diğer yandan karma oy sisteminin de kaldırılması gerektiği inancındayım.”

Mehmet Ali İnce

“Erken bir seçimin pek bir şey değiştirmeyeceği için gerek yok. Burada sistemin değişmesi gerekiyor. Tüm partiler geldi ve aynı sistem içerisinde hiçbir şey yapmadılar. Başkanlık Sisteminin gelmesi lazımdır. Milletvekillerine bakanlık yolunun kapatılıp, işin ehli insanları atayarak bu ülke yönetilmeli. Zaten mevcut bakanlık sayıları da çok fazladır ve harcanan paralara yazıktır. Karma oy sisteminin kaldırılıp kaldırılmaması önemli değil, sistemin değiştirilmesi gerekiyor.”

Duygu Mehmet

“Ülkede erken bir seçim kesinlikle olmalıdır. Belki bu ülkeye daha iyi siyasiler gelir. Yıllardır pahalılık, elektrik kesintileri ve düzensizliğe bir çözüm bulunmadı o nedenle erken bir seçime gerek vardır. Karma oy sistemi de kaldırılmalıdır. En çok güvendiğin partiye oyunu vermen daha doğru bir sistem olacaktır.”

Ali Yıldırım

“Muhalefet erken seçimde ısrar ediyor ancak bence geç bile kalınmıştır. Ben neredeyse bütün UBP hükümetlerini gördüm ancak şu andaki yönetim en kötü yönetimdir. Yolsuzluklar, hırsızlıklar sahte diplomalar daha önce bu ülkede yaşanmadı ancak şu anda yaşanıyor. Şimdi de ellerini halkın, sigortalının ve emekçinin cebine attılar. CTP’ye büyük görevler düşüyor. Karma oyun kaldırılması gerektiği inancındayım. Karma oy sistemini denedik olmuyor; bir de herkesin sempatizanı olduğu partiye oy vereceği sistemle seçime gidelim belki daha iyi olur.”

Eşref Mevlütoğlu

“Muhalefet erken seçimde ısrar ediyor. Ben de erken seçim olsun istiyorum ama erken bir seçimin de bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Bu sistemde hiçbir şey değişmez. Sistemin değişmesi gerektiği inancındayım. Karma oy da seçim sisteminin bir parçasıdır ve bunun kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.”