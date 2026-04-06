‘Özgür ve bağımsız’

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi ile Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği (YİĞİT-DER) iş birliğiyle 13’üncü Yiğitler Gafgarıt Festivali gerçekleştirildi.

Yiğitler 16 Ağustos Özgürlük Parkı’nda yapılan festivalde yiyecek ve içecek stantları kuruldu, sahne performansları sergilendi.

Kıbrıs'a özgü, Mart-Mayıs aylarında toplanan, dikenli, çok yıllık ve oldukça şifalı bir yaban bitkisi olan gafgarıt soyma yarışması düzenlendi ve Grup Reva sahne aldı.

Festival, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

İncirli, festivallerin baharın müjdecisi olduğunu belirterek, “kültürümüzü ve karakterimizi yansıtan etkinlikler önemlidir” dedi.

Kıbrıslı Türkleri gafgarıta benzeten İncirli, “Kıbrıs Türkü boy vermek için hiç kimseden izin almaz. Kendileri özgürce topraktan çıkar, ancak onlara karşı bir şey yapılırsa dikenlerini de çok iyi çıkarır. Gafgarıt aslında bizim karakterimizdir. Özgürlüğümüzdür” dedi.

Yiğitler’e yatırım sürüyor

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Yiğitler başta olmak üzere tüm köylere yatırımların sürdüğünü belirtti. Karavezirler ayrıca, Yiğitler sosyal tesisinin Ağustos’ta, Erdemli köyü tesisinin ise Temmuz’da açılacağını müjdeledi.



