Kilosu 80 lira

Hamit ER

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda mevsimi olmamasına rağmen karpuz kilosu 80 liradan satışa çıkarıldı. Pazarda acı biber 250, yeni dünya, çilek, kivi, Ayşe kadın fasulye ve 5 adet enginar 200 liradan alıcı bekledi. Mantar ve kapya biber 180, yeşil biber ve can erik 150, domates, salatalık ve bezelye 140 liradan pazarda yer aldı. Taze bakla ve çiçek lahanası 70, pancar 60, sarma lahana, limon ve portakal 50 liradan satışa sunuldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Acı Biber: 250 TL

Yeni dünya: 200 TL

Çilek: 200 TL

Kivi: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Enginar (5 adet): 200 TL

Mantar: 180 TL

Kapya biber: 180 TL

Yeşil biber: 150 TL

Can erik: 150 TL

Domates: 140 TL

Salatalık: 140 TL

Bezelye: 140 TL

Taze fasulye: 130 TL

Armut: 130 TL

Patlıcan: 120 TL

Elma: 120 TL

Kabak: 110 TL

Muz: 100 TL

Avakado: 100 TL

Karpuz: 80 TL

Taze bakla: 70 TL

Çiçek lahana: 70 TL

Pancar: 60 TL

Sarma lahana: 50 TL

Limon: 50 TL

Portakal: 50 TL

Mandalina: 40 TL

Maydanoz: 40 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 25 TL

Marul: 20 TL