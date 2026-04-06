Kilosu 80 lira
Hamit ER
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda mevsimi olmamasına rağmen karpuz kilosu 80 liradan satışa çıkarıldı. Pazarda acı biber 250, yeni dünya, çilek, kivi, Ayşe kadın fasulye ve 5 adet enginar 200 liradan alıcı bekledi. Mantar ve kapya biber 180, yeşil biber ve can erik 150, domates, salatalık ve bezelye 140 liradan pazarda yer aldı. Taze bakla ve çiçek lahanası 70, pancar 60, sarma lahana, limon ve portakal 50 liradan satışa sunuldu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Acı Biber: 250 TL
Yeni dünya: 200 TL
Çilek: 200 TL
Kivi: 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 200 TL
Enginar (5 adet): 200 TL
Mantar: 180 TL
Kapya biber: 180 TL
Yeşil biber: 150 TL
Can erik: 150 TL
Domates: 140 TL
Salatalık: 140 TL
Bezelye: 140 TL
Taze fasulye: 130 TL
Armut: 130 TL
Patlıcan: 120 TL
Elma: 120 TL
Kabak: 110 TL
Muz: 100 TL
Avakado: 100 TL
Karpuz: 80 TL
Taze bakla: 70 TL
Çiçek lahana: 70 TL
Pancar: 60 TL
Sarma lahana: 50 TL
Limon: 50 TL
Portakal: 50 TL
Mandalina: 40 TL
Maydanoz: 40 TL
Patates: 30 TL
Soğan: 25 TL
Marul: 20 TL