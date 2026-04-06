Güçlü sesiyle mest etti

Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet Sahnesi, 4 Nisan Cumartesi akşamı yine dopdolu bir geceye ev sahipliği yaptı. Gecenin yıldızı ise sahneye çıktığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken Aslı Zen oldu.

Yoğun katılımın gözlendiği gecede Aslı Zen, güçlü sesi ve sahne performansıyla adeta büyüledi. Sevilen şarkılarını kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı, dinleyicilerle kurduğu sıcak iletişim sayesinde salonda samimi bir atmosfer oluşturdu. Şarkılar gece boyunca hep bir ağızdan söylenirken, duygusal parçalarla izleyenlerin kalbine dokunan Zen, hareketli eserlerle de tempoyu zirveye taşıdı.

Sahne şıklığıyla da göz kamaştıran sanatçı, yeşilin farklı tonlarını buluşturan uzun kostümüyle büyük beğeni topladı. Zarif tarzını sahne enerjisiyle tamamlayan Aslı Zen, performansı boyunca hem görsel hem işitsel bir şölen sundu.

Gecenin her anında enerjisini düşürmeyen sanatçı, içten tavırları ve hayranlarıyla paylaştığı güzel dileklerle geceyi daha da özel kıldı. Letafet Sahnesi’nde müzik ve eğlencenin buluştuğu bu özel gece, davetlilerin hafızasında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.