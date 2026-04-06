Merit Lefkoşa Otel’de sahne alan Selçuk Balcı keyifli bir cumartesi gecesi yaşattı. “Kara Uşak” lakabıyla hafızalara kazınan sanatçı, şarkılarıyla coşturdu. Balcı, sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle geceye damga vurdu.

Gecenin daha ilk dakikalarında dinleyiciyi etkisi altına alan Balcı, kemençeyi eline aldığı an salonun ritmi değişti. Horon ezgileriyle tempo giderek yükselirken, konuklar kendilerini müziğin akışına bırakıp yerlerinde durmakta zorlandı. Hareketli parçalarla coşku zirveye taşınırken, sanatçının sahne hakimiyeti ve doğal tavırları izleyenlerden tam not aldı.

Sadece hareketli şarkılarla değil, duygusal eserlerle de geceye derinlik katan Balcı, zaman zaman tempoyu düşürerek dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sahnedeki samimiyeti ve seyirciyle kurduğu içten diyalog, geceyi sıradan bir konserin ötesine taşıdı.

Gecenin en renkli anlarından biri ise orkestra ile yaşanan eğlenceli anlar oldu. Özellikle orkestradan Göksel Bektaş ile yaptığı atışma, salonda kahkaha tufanı estirdi. Müzik ve eğlencenin iç içe geçtiği bu anlar, geceye damgasını vuran detaylar arasında yer aldı.

Karadeniz ezgilerinin sıcaklığı, sahne enerjisi ve samimi atmosferin buluştuğu gece, Merit Lefkoşa’da uzun süre konuşulacak unutulmaz anlara sahne oldu.