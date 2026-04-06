Bedeli 482 bin Euro

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), altyapı çalışmalarını güçlendirmek ve kent genelinde içme suyu hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Kısmi İçme Suyu Şebeke Yenileme İhalesi’ni sonuçlandırdı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; LTB ile Binbir Construction arasında imzalanan sözleşme kapsamında 482 bin 898 Euro tutarındaki yatırımla, 8 kilometre alana HDPE boru döşenecek.

Söz konusu yatırımın LTB’nin öz kaynakları ile 180 takvim gününde yapılacağı kaydedildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sözleşme sonrası yaptığı değerlendirmede, Sanayi Bölgesi’nin uzun zamandır ihmal edildiğini belirtti.

İlk aşamada hurda araçların kaldırıldığını ve kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını aktaran Harmancı, bu sayede bölgenin hem kirlilik yaratan hem de trafiği engelleyen eski araçlardan arındırıldığını ifade etti.

Harmancı, “Şehirlerin gelişimi yeraltından başlar” yaklaşımıyla Sanayi Bölgesi’nin su altyapısını yenileme çalışmalarına başladıklarını belirterek, bölgenin yarısından fazlasını kapsayan ihalede boruların değiştirileceğini ve yeni abone sayaçlarının takılacağını kaydetti.

Harmancı, sağlanacak su tasarrufuyla projenin zaman içinde kendi maliyetini karşılayabileceğini belirtti.

