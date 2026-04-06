Ortak irade var

Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları 2. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Başbakan Üstel, Ercan ile Bakü arasında charter sefer ve karşılıklı ticaret konularının masaya yatırıldığını söyledi.

Üstel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerini değerlendirdi:

“Çalışma hayatı, ekonomi, eğitim, enerji ve turizm başta olmak üzere öncelikli alanlarda iş birliklerinin derhal başlatılması amacıyla Azerbaycan hükümetinin ilgili bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, Azerbaycan’a vatandaşların girişinin kolaylaştırılması için pasaportların tanınması, ulaşımın önünün açılması ve charter seferlerin ivedilikle başlatılması konuları ele alındı. Turizm sektörünün Azerbaycan’da daha etkin tanıtılması, iş insanlarının bir araya gelmesini sağlayacak toplantılar ve forumların düzenlenmesi ile bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde de mutabakata varıldı. Azerbaycan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Anar Aliyev ile yapılan görüşmede, ülkelerdeki çalışan vatandaşların haklarının korunması, çalışma izinlerinin kolaylaştırılması ve sosyal güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularında mutabakata varıldı. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile yapılan görüşmede, tarım, narenciye ve hayvancılık ürünlerinin yeni pazarlara açılması, ihracat kapasitesinin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Lojistik, taşımacılık ve enerji alanlarında iş birliği fırsatları da ele alındı.”

Eğitim ve gençlik iş birliği

Azerbaycan İlim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile yapılan görüşmede, üniversiteler arası iş birliğinin artırılması, öğrenci kontenjanlarının genişletilmesi, burs mekanizmalarının devreye alınması ve diplomaların karşılıklı tanınması konularında mutabakat sağlandı.

Son derece verimli geçti

Üstel, Azerbaycan temaslarının son derece verimli ve tarihi adımların atıldığı bir ziyaret olduğunu belirterek, ilişkilerin artık daha somut, kurumsal ve sürdürülebilir bir zemine taşındığını ifade etti. Üstel, ziyaretin gerçekleşmesinde destek veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Ali Asadov ve ilgili bakanlara teşekkürlerini sundu.