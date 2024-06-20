Putin ‘Kim’le’  yakınlaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang’da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Kim Rusya’ya “tam ve koşulsuz” destek sözü verirken, Putin ise Kim’i Moskova’ya davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Pyongyang’da bir araya geldi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre önceki gece Pyongyang Uluslararası Havalimanı’nda yapılan resmi törenle Putin’i bizzat karşılayan Kim, geçen yıl Rusya’nın Vostochny Uzay Üssü’nde yaptıkları görüşmeden sonra Putin ile tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Putin ise sıcak karşılama nedeniyle Kim’e teşekkür etti. Daha sonra Kim’in özel aracıyla birlikte Putin’in kalacağı Kumsusan Devlet Konuk Evi’ne gittiği belirtilen liderlerin burada “dostane” bir sohbet gerçekleştirdiği aktarıldı.

Putin için dün ise Kim Il Sung Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Putin ve Kim törende bulundukları araçtan askerleri ve Kuzey Kore halkını selamladı. Kuzey Koreliler, liderlerin konvoyunu bayraklar ve çiçekler eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ve Kim dün bir buçuk saat süren heyetler arası görüşmenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Putin’den Kim’e davet

Karşılıklı işbirliğini daha da geliştireceklerini belirten Putin, uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturacak yeni bir temel belge imzalayacaklarını ifade etti.

Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Kuzey Kore’nin Rusya’ya yönelik desteğine değer verdiklerini vurgulayan Putin, “Burada ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacı politikaya karşı mücadelemizi kastediyorum” şeklinde konuştu. Putin ayrıca Kuzey Kore lideri Kim’i Moskova’ya davet etti.

İlişkiler güçlenecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile yaptığı görüşmenin önemine dikkat çekerek, “Stratejik öneme sahip olan ikili ilişkilerimiz en hızlı gelişim dönemine girdi ve geçen yüzyıldaki Kore-Sovyet Rusya ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak derecede yüksek seviyeye ulaştı” dedi.

Uluslararası arenada Rusya’nın dış politikasına destek verdiklerini yineleyen Kim, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü bir Rusya Federasyonu’nun dünyadaki stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor” ifadelerini kullandı.