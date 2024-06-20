Mari’ye helikoper üssü

ABD ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasına göre, Mari’de (Tatlısu) deniz üssünün yanı sıra bir de Helikopter üssü kurulacak. ABD yapımı “Chinook” tipi helikopterlerinin Eylül ayına kadar adaya getirilmesi ve 1 Ekim törenlerinde sergilenmesi hedefleniyor. Silah ambargosunun tamamen kalkmasıyla birlikte Almanya’dan da 6 tane savaş uçağı gelecek.

ABD’nin bu tür bir ilişkiyi, 13’ü AB ülkesi olan 30 ülkeyle kurduğunu belirtilirken, iki ülke arasında özel kuvvetlerin ortak tatbikatlar gerçekleştirmesini öngören bir anlaşmanın Eylül ayında imzalanmasının beklendiği, bu çerçevede büyük bir tatbikat yapılmasına dair hazırlıkların da başladığı haber verildi.

Anlaşmanın içeriğini açıklayan Politis gazetesi; ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasının da gündemde olduğunu ve Rum hükümetinin, ABD'nin her yıl gerçekleştirdiği değerlendirmenin, üç yılda bire düşürülmesini sağlamayı hedeflediğini belirtti. Gazete, “elde ettiği bilgilere göre Rum ordusu için bireysel silah satın alımına dair bir anlaşmanın hali hazırda bir ABD şirketiyle imzalandığını” da vurguladı.

Silahlar 2025’te gelecek

Söz konusu silahların 2025 yılı içerisinde RMMO tarafından teslim alınacağını aktaran gazete, Rum hükümetinin, “ihtiyaç duyduğu diğer silahların listesini (tanklar vs.) ABD hükümetine sunduğunu ancak yetkili bir kaynağın gazeteye; Güney Kıbrıs’ın henüz ABD’den ücretsiz silah alacak kategoride olmadığı bilgisini aktardığını yazdı.

Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Baf Askeri Havaalanında konuşlandırılacak altı adet “airforce” tipi Alman askeri uçağını yıl sonuna kadar almasının da beklendiğini vurguladı.

Gazete haberinin devamında, söz konusu anlaşmayla “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna vizenin de kaldırılmasının öngörüldüğünü, bu uygulamayla “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu sahiplerine ABD’ye iş ve turizm seyahati çerçevesinde 90 günlük seyahat süresi için vize uygulanmayacağını belirtti.