ÖTV zammı yolda

Benzin ve motorine bayram dönüşü zam geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta fiyatlar artacak. Pompaya iki hafta sonra da ÖTV zammı gelecek.

Bayram tatili dönüşünde araç sahiplerini akaryakıtta yeni zamlar bekliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı, yaklaşık olarak, benzinde bir lira 45 kuruş, motorinde bir lira 65 kuruş artacak.

Motorine geçen hafta 13 Haziran'da bir lira 35 kuruş zam gelmişti.

Fiyatlar ne olacak?

Yarınki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,75 TL'ye, Ankara'da 42,73 TL'ye, İzmir'de 42,99 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul'da 42,32 TL'ye, Ankara'da 43,33 TL'ye, İzmir'de 43,72 TL'ye yükselecek.

Zam oranı son bir yılda benzinde yüzde 67, motorinde yüzde 83 oldu.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

İki hafta sonra ÖTV zammı gelecek

Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında bir zam daha gelecek.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

Asgari ücrete ve dolayısıyla da tüm ücretlere "enflasyonu artırır" gerekçesiyle ara zam yapılmamasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, dolaylı vergi ve harçlara yüksek oranlı zam yapmaktan vazgeçmiyor.

Yaklaşık 2,5 TL'lik zam yolda

2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

