Rakam açıklamadı

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a uygulanan gümrük vergisini "önemli ölçüde artıracağını" söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan büyük miktarda petrol satın alması ve bu petrolün bir kısmını küresel piyasalarda kar amacıyla satması nedeniyle Hindistan’a uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hindistan yalnızca büyük miktarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, aynı zamanda bu petrolün önemli bir kısmını küresel piyasalarda yüksek karlarla satıyor. Ukrayna’da Rus savaş makinesi tarafından öldürülen insanları umursamıyorlar.”

ABD Başkanı, bu nedenle Hindistan’ın ABD’ye ödediği gümrük vergilerini kayda değer şekilde artıracağını duyurdu.

Hindistan'dan yanıt gecikmedi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Trump'ın Yeni Delhi hükümetine yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını duyurmasının ardından X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Jaiswal, açıklamasında, "Hindistan, Ukrayna çatışmasının başlamasının ardından Rusya'dan petrol ithal ettiği için ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından hedef alındı. Nitekim Hindistan, çatışmanın patlak vermesinin ardından geleneksel petrol kaynaklarının Avrupa'ya yönlendirilmesi nedeniyle Rusya'dan ithalat yapmaya başlamıştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu olaydan dolayı, ABD'nin küresel enerji piyasalarının istikrarını güçlendirmeyi hedeflediğine dikkati çeken Jaiswal, bu yüzden Washington yönetiminin Hindistan'ın "bu tür ithalatlarını aktif olarak teşvik ettiğini" iddia etti.

Hindistan'ın hedef alınması haksız ve mantıksızdır

Jaiswal, Hindistan'ın bu ithalatının Hintli tüketicilere "öngörülebilir ve uygun fiyatlı enerji maliyeti sağlamayı" amaçladığını belirterek, "Bu, küresel piyasa koşullarının mecbur kıldığı bir zorunluluktur. Ancak, Hindistan'ı eleştiren ülkelerin bile Rusya ile ticarete giriştiği dikkati çekicidir. Bizim durumumuzun aksine, bu tür bir ticaret hayati önem de taşımamaktadır." vurgusunu yaptı.

AB'nin 2023 ve 2024'te Rusya ile ticaret hacminin, Hindistan'ın o dönem ve sonrasında Moskova yönetimi ile toplam ticaret hacminden fazla olduğunu savunan Jaiswal, "Avrupa-Rusya ticareti sadece enerjiyi değil, aynı zamanda gübreleri, madencilik ürünlerini, kimyasalları, demir-çeliği, makine ve ulaşım ekipmanlarını da kapsıyor." ifadesine yer verdi.

Jaiswal, ABD'nin de nükleer endüstrisi için Rusya'dan uranyum, elektrikli araç endüstrisi için paladyum, gübreler ve kimyasallar ithal ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Hindistan'ın hedef alınması haksız ve mantıksızdır. Herhangi bir büyük ekonomi gibi Hindistan da ulusal çıkarlarını ve ekonomik güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır."

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.