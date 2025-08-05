Yürek hoplattı

Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali, Melek Mosso’nun sahne aldığı etkileyici konserle unutulmaz bir geceyle sona erdi. Festivalin son akşamı, adanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçinin coşkusuyla adeta bir müzik şölenine dönüştü.

Festival alanını hınca hınç dolduran kalabalık, Mosso’nun sahneye çıkmasıyla birlikte enerjisini zirveye taşıdı.

Güçlü sesi, sahne karizması ve izleyenleriyle kurduğu samimi bağ, geceye damgasını vurdu. Hit parça-larını hep bir ağızdan söyleyen izleyiciler, her anı keyifle yaşadı.

Sahne sonunda yaptığı içten konuşmayla belediye çalışanlarına ve organizasyon ekibine teşekkür eden Melek Mosso, izleyicilerden büyük alkış aldı. Duygusal ve sıcak mesajı, gecenin finalini daha da anlamlı kıldı.