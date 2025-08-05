Ankara’ya baskı taahhüdü

Rum Yönetimi'nin beş Kıbrıslı Rum'un KKTC'deki tutuklanmasıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki yoğun diplomatik girişimlerinin sonuçlarının, önümüzdeki dönemde ortaya çıkmasının beklendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Brüksel'den konuyla ilgili bir tepki ortaya çıktığını ve Brüksel'in Rum Yönetimi'ne, Ankara'ya ve KKTC makamlarına yönelik baskı yapılacağı konusunda taahhütlerde bulunduğunu yazarken, bugün beş Kıbrıslı Rum'un KKTC'deki askeri mahkemenin kararına itiraz etmelerinin beklendi-ğini kaydetti.

Gazete Rum Yönetimi'nin son günlerde yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğu-nu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Dışişleri Bakanı Konstanti-nos Kombos'un Brüksel'deki yetkili organlar yanında BM Güvenlik Konseyi beş da-imi üyesinin dışişleri bakanlarını bilgilendirdiklerini kaydetti. Haberde Rum Hükü-metinin geçen cumartesi günü, KKTC'nin tutumu yüzünden Kıbrıslı Rumların karşı karşıya olduğu "tehlikelerle" ilgili uyarıda bulunduğu bir açıklama yaptığı da belir-tildi.

Gazeteye göre beş Kıbrıslı Rum'un KKTC'de tutuklanmasıyla ilgili geçen cumartesi günü düzenlenen Derinya'daki "anti-işgal etkinliğine" gelişinde yaptığı açıklamada bunun "işgal rejiminin yasadışı, korsan ve faşist bir kararından" ibaret olduğu iddia-sında bulunan Hristodulidis, günün sonunda en çok zarar görecek olanın Kıbrıslı Türkler olacağını ileri sürdü.

Hristodulidis açıklamasında bunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıslı Türklerle ilgilenmediğinin göstergesi olduğu iddiasında da bulundu.

Hristodulidis, açıklamasında KKTC'ye geçmeyi gerekli gören Kıbrıslı Rumları, özellikle bu dönemde daha da dikkatli olmaları konusunda uyardı.