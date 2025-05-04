KKTC’de düzenlen TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarında 4 ana kategoride birinci olanlara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katıldı, ödül kazanan tüm gençleri ayrı ayrı tebrik etti. Erdoğan “Heyecanınız, coşkunuz daim olsun” diyerek, TEKNOFEST’e gelenlere ve emek verenlere teşekkür etti.

Erdoğan, ayrıca TEKNOFEST’i boykot çağrısı yapanlara da yanıt verdi. Erdoğan, “Teknofest'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dediniz, ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu.” dedi.

268 takım kıyasıya rekabet etti

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

4 ana kategoride birincilere ödülleri takdim edildi

Turizm Teknolojileri Yarışması'nda lise seviyesinde E-Tümen takımı, üniversite ve üzeri seviyede ise Qızılqaya-BHOS takımı birinci oldu.

Sosyal İnovasyon Yarışması'nda ilkokul seviyesinde Tim 3 takımı, ortaokul seviyesinde Maarif Scientist 25 takımı, lise seviyesinde Wobbly Table, üniversite ve üzeri seviyede RD TEAM takımı birinciliği elde etti.

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması'nın da ortaokul seviyesinde TeknoKafalar takımı, lise seviyesinde RoboSümer takımı birinci oldu.

TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın tarım kategorisinde Heavy Metal takımı, çevre ve enerji kategorisinde PAGİT Spektrum: DEEPNETS takımı birinciliğe layık görüldü.

Erdoğan ve Tatar ödülleri takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla, Turizm Teknolojileri Yarışması, Sosyal İnovasyon Yarışması, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ve TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda birinci olan takımlara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Törende, Erdoğan ve Tatar, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Tatar, dereceye girerek başarılı olan gençlere ödüllerini verdi. Daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Erdoğan “Heyecanınız, coşkunuz daim olsun” diyerek, TEKNOFEST’e gelenlere ve emek verenlere teşekkür etti.

TEKNOFEST’in 11.’sini Kuzey Kıbrıs’ta yaptıklarını ve bunun kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Erdoğan, ödül alan gençlerin her birini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Her sene yeni rekorlar kıran TEKNOFEST'in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacının başvurduğunu aktaran Erdoğan, farklı kategorilerde düzenlenen bu yarışmalarda 6 ülkeden 268 takım ve 1083 yarışmacının finalist olma başarısı gösterdiğini söyledi.

Ödül alan gençleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Erdoğan, projeleri ile TEKNOFEST’e güç katanlara teşekkür etti.

Meydan tıklım tıklım dolu

Erdoğan, “TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dediniz, ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu. Aynen Türkiye'de olduğu gibi boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler olarak başarılarınızla çığır açan projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz. Sizlerden inancınıza, imanınıza, ahlakınıza, tarihten süzülüp gelen kültür ve medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya sarılmanızı bekliyorum. Allah Allah nidalarıyla şehadete yürüyerek bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmeliyiz. Onların hatıralarına sahip çıkmanızı sizlerden rica ediyorum. Ben sizlere güveniyorum.” diye konuştu.

Bu tarihi birlikte yazdık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de ilk kez düzenlenen TEKNOFEST’in ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu büyük organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Bu festival bizlere çok şey öğretti, tarihi birlikte yazdık” dedi.

“TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinden dolayı şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum. Bu festival, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine teknolojik anlamda şekil verebilecek, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan çok önemli bir buluşmadır.” ifadelerini kullanan Tatar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında, TEKNOFEST’in gençler için bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Tatar, etkinlik boyunca Türkiye’nin savunma sanayiinde öncü kurumlarının KKTC halkı tarafından yakından tanındığını belirtti.