İşlemler kolaylaşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak amacıyla geliştirilen web tabanlı sistem KKTC e-Devlet Kapısı (e-KKTC) bu yıl tümüyle hizmete girecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-KKTC fikrinin Türkiye'deki e-Devlet'te başladığını söyledi.

Türkiye'deki dijital dönüşümün doğal sonucu olarak oluşturulan e-Devlet Kapısı'nın TÜRKSAT sorumluluğunda geliştirilip işletildiğini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Burada edindiğimiz deneyim çok önemli. Yıllardır çalışan çok sağlam bir altyapımız var. 8500'ün üzerinde hizmetin sunulduğu çok geniş yelpazede bir dijitalleşme söz konusu. Bunun bir benzerini, KKTC'nin dijitalleşmesini sağlamak üzere e-KKTC Projesi'ni yürütüyoruz. Hemen hemen Türkiye'deki bütün fonksiyonları hatta daha fazlasını içeren, önemli bir kısmı da kullanımda olan projenin son aşmasına gelmiş durumdayız. Burada da pek çok servis veriliyor. Bu yıl içinde tamamen hizmete girmesini hedefliyoruz. Bu bir devletin topyekun dijitalleşmesi anlamına geliyor. Bunu da ilk defa kardeş ülkemiz KKTC'de yapıyor olmaktan çok memnunuz. İnşallah örnek olur, başka ülkelerde de yapmak istiyoruz. İlk örnek ve başkaları da bunun arkasından gelecektir diye düşünüyoruz."

Teknoloji ithalatından teknoloji ihracatına

Atalay, e-KKTC'nin Türkiye'deki deneyimlerden geliştirildiğinde işaret ederek, "Türkiye'deki hizmetlerden daha fazlası bile söz konusu oldu. Bizde verilmeyen bazı hizmetler e-KKTC'nin kapsamına alınmış vaziyette. Oldukça kapsamlı bir proje." dedi.

Türkiye'nin teknolojide çok önemli bir mesafe kat ettiğini vurgulayan Atalay, artık teknoloji ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna gelindiğini dile getirdi.

