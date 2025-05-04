Telefonları de incelendi

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını ‘gasp’ suçlamasıyla tutuklanan İsrail asıllı Türk vatandaşı Simon Mistriel Aykut ve Alman Ewa Isabella Künzel’in duruşmaları devam ediyor.

Politis’in haberine göre; geçtiğimiz Cuma günü Lefkoşa Rum Yüksek Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada iddia makamının Aykut aleyhindeki suçlamaları okundu. Aleyhine getirilen 102’si güncellenmiş 242 suçlamayı reddeden Simon Aykut, Afik şirketler grubunu kurduğunu kabul etti ancak başka bir ilgisi olmadığını söyledi.

Simon Aykut; Afik şirketler grubunu oğlu Yakov’un Türk vatandaşı olmaması nedeniyle kendisinin kurduğunu ancak genel müdür olan oğlu tarafından yönetildiğini söyledi. Aykut, oğlunun, sadece kişisel giderleri için banka hesabına bir miktar para yatırdığını söyledi.

Fotoğraflar delil oldu

Alman vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’in yargı sürecinin de devam ettiğini yazan gazete Cuma günkü duruşmada Rum polisinin, Kunzel’e ait cep telefonunda bulunan fotoğrafları delil olarak sunduğunu yazdı.

Emlak alıcılarına ait fotoğraflar arasında “Kunzel’in, Kayım Development şirketi sahibi ve Rum polisinin aynı konuda aramakta olduğu Kıbrıslı Türk iş insanı Ali Kayım ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.



