Protestolar etkili olmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, protestolara rağmen İsrail ziyaretini bugün gerçekleştiriyor.

Hristodulidis’in, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama kararı aldığı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşeceği günübirlik İsrail ziyaretini gerçekleştirmemesi istemiyle Rum Başkanlık Sarayı önünde 12 örgüt protesto eylemi düzenledi.

Haravgi’nin haberine göre aralarında “TümKıbrıs Barış Konseyi”, “AFOA”, “Aşırı Sağ Gözlemevi”, “United for Palestine, AKEL gençlik kolu EDON ve KİSA’nın da bulunduğu 12 örgüt ve kalabalık halk kitlesinin katıldığı eylemde, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı hatırlatılarak Hristodulidis’in İsrail ziyaretini gerçekleştirmemesi istendi. Eylemciler bu istençlerinin yer aldığı bir karar suretini Rum Başkanlık Sarayı’na verdi.

Karar suretinde, Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi Kuruluş Yasası’na taraf olan Güney Kıbrıs’ın, mahkemenin hakkında tutuklama kararı aldığı herhangi birini tutuklayıp mahkemeye teslim etmek de dahil, kararlara uymak zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Karar suretinde ayrıca, mahkemenin aynı kararı uyarınca İsrail’i ziyaret etmenin, bu zorunluluğun dolaylı ancak net şekilde ihlali anlamına geldiği” vurgulandı.

Uluslararası Mahkeme’nin 2024 tarihli uzman görüşünde İsrail’in işgalinin net ve kat-i şekilde yasa dışı olarak nitelendirildiği hatırlatılan karar suretinde Hristodulidis’in bugün yapacağı ziyaretin “yasa dışı bir durumu -bu durumda İsrail işgali ve Filistin topraklarını ilhak- tanımama yükümlülüğünün de ihlali anlamına geleceği kaydedildi.

Karar suretinde Güney Kıbrıs’ın İsrail ile ikili ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiği belirtilerek, ziyaret sırasında İsrail ile yapılacak enerji iş birliği ana eksenindeki iş birliği anlaşmalarının de bu tür bir etkileşim örneği olduğu belirtildi. Ziyaretin BM’nin, üye devletleri İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye çağırdığı, işgale son ve Apartheid rejimine son verilmesine katkıda bulunacak yaptırımlar uygulama çağrısına da tamamen aykırı olduğu hatırlatıldı.