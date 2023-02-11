Savaş sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Dvoriçna yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Çeşitli bölgelerde 400'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait "Mi-8" tipi helikopter, 12 insansız hava aracı ve 14 adet ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS füzesinin vurulduğunu belirtti.

Konaşenkov, Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait mühimmat deposunun imha edildiğini kaydederek, "Kupyansk yönünde Rusya Batı Kuvvetleri Grubu'na ait birliklerin saldırıları sonucunda Harkiv bölgesindeki Dvureçye (Dvoriçna) yerleşim birimi tamamıyla kurtarıldı." dedi.

Sözcü Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 384 uçak, 207 helikopter, 3 bin 69 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 812 tank ve zırhlı araç, 1014 çok namlulu roketatar, 4 bin 46 obüs ve havan topu, 8 bin 313 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Rus füzeleri enerji altyapılarını vurdu

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, Rus güçlerinin, füzelerle ülkenin doğu, batı ve güney bölgelerindeki bazı enerji altyapılarını vurduğunu duyurdu.

Ukrenergo’dan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bugün Ukrayna’nın enerji sistemlerine füze saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “Maalesef, Rus füzeleri doğu, batı ve güney bölgelerindeki bazı yüksek voltajlı altyapılara isabet etti ve bu da bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı.” denildi.

Ayrıca açıklamada, bu saldırıların olası sonuçlarını en aza indirmek ve enerji sistemini korumak için Ukrenergo tarafından gerekli önleyici tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Rus ordusu stratejik tesisleri hedef alıyor

Öte yandan Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildiği, bazı şehir ve bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Başkent Kiev’in yanı sıra Lviv, Harkiv, Poltava, Odessa, Çerkası, Zaporijya, Hmelnitski ve diğer bölgelerin yetkilileri, sosyal medya aracılığıyla Rus füzelerinin enerji altyapılarını hedef aldığını açıkladı.

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus güçlerin sabah saatlerinde şehre füze saldırıları yapıldığını belirterek “Rus ordusu, kritik öneme sahip tesisleri hedef alıyor. Elektrik, su ve ısı tedarikinde kesintiler olabilir.” dedi.

Sinegubov: Rus füze saldırılarında 7 yaralı

Bu arada Harkiv Valisi Oleg Sinegubov, bölgeye yapılan saldırılarda 7 kişinin yaralandığını belirterek bunlardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy de sosyal medya paylaşımında, Rus füzelerin bölgenin stratejik altyapısına isabet ettiğini, saldırılarda yaralıların ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gamaliy ayrıca, bölgede Ukrayna hava savunma sisteminin Rusya’ya ait seyir füzesi ve Şahed model İHA’yı düşürdüğü bilgisini verdi.

Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, Harkiv bölgesinde Rus ordusuna ait iki İHA’yı imha ettiklerini duyururken Odessa Valisi Maksim Marçenko da bölgede 13 Rus füzesinin yok edildiğini açıkladı.