Kasulidis: "Yardım izni çıkmadı"

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Heyeti Türkiye’ye Gitmiyor” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre, Rum ekibi Türkiye’ye göndermek için ulaşım aracı bulmakta zorlandıklarını belirten Kasulidis “bizi götürmesi için Romanya uçağı ile uzlaştık, son anda bize yapamayacaklarını söylediler ancak edindiğimiz bilgilere göre Türkiye’den, başka ekip istemediklerine dair bir açıklama bekleniyor” dedi.

Kasulidis “ekibin Türkiye’ye gitmesi için çalışmalar yapılıyor ancak Türkiye resmî olarak başka ekibe ihtiyacı olmadığını söylerse, yapamayız” ifadelerini de kullandı.

Politis ise Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun Türkiye’nin Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına, şu anda ihtiyaçlarının karşılandığını ilettiğini belirterek, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bekleyen 17 kişilik Rum ekibin yola çıkmadığı bilgisini verdi.

Habere göre, Rum yönetiminin “konuya en küçük bir siyasi boyutu olmadan tamamen insanî yönüyle yaklaştığını” da söyledi.

Rum Kızılhaç Derneği

Alithia ise Rum Kızılhaç Derneğinin (KES) Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerden etkilenenlere maddi yardımda bulunmak üzere Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile temas halinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Dernek tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs içerisindeki faaliyetlerin koordinasyonunda Rum Vatandaş Komiseri ve Sivil Savunma Teşkilatı ile işbirliği içerisinde ve insanî yardım göndermeye hazır olduğu kaydedildi. Gıda ve ilaç bağışlarının toplandığı bir yardım toplama noktasının da adresi verildi.