Güneyden de konuşmacı var

EUROPolitika akademik dergisi ve Doğu Akdeniz Politika Derneği tarafından düzenlenen "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Barış Arayışı: Müzakereler ve Alternatif Diplomasi Yolları" başlıklı panel, Merit International ana sponsorluğunda 20 Eylül 2024 tarihinde Merit Royal Diamond Hotel’de iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Etkinlik, Kıbrıs sorununa çözüm arayan uzmanlar ve politika yapıcıları bir araya getirerek kapsamlı bir tartışma platformu sunmayı amaçlıyor.

7 konuşmacı var

• Prof. Dr. Ahmet Sözen: Uluslararası ilişkiler uzmanı ve panelin moderatörü olarak görev yapacak. Kıbrıs müzakerelerinde uzmanlığı ile tanınan Sözen, panelin akışını yönetecek.

• Daryal Batıbay: Türkiye Cumhuriyeti’ne yıllarca hizmet etmiş emekli büyükelçi, Kıbrıs sorununa dair engin tecrübelerini ve diplomatik perspektifini paylaşacak.

• Fikri Toros: Girne Milletvekili ve Kıbrıs müzakerelerinde deneyimli bir isim. Federal çözüm modeline olan bağlılığı ile bilinen Toros, Kıbrıs’ta barış arayışına katkıda bulunacak.

• Achilleas Demetriades: Kıbrıslı Rum avukat ve insan hakları savunucusu. Müzakereler ve Kıbrıs sorununa dair Rum perspektifini katılımcılarla paylaşacak.

• Dr. Esra Dilek: Uluslararası ilişkiler uzmanı, Track II diplomasisi ve çatışma çözümü üzerine odaklanarak panelde yer alacak.

• Hesham Youssef: Mısırlı eski büyükelçi ve barış inşası uzmanı, Doğu Akdeniz’deki çatışma çözüm süreçlerine dair bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

• Özdil Nami: Eski milletvekili, kabinede dışişleri bakanlığı görevi yapmış ve Kıbrıs müzakerelerinde Başmüzakereci olarak atanmış olan Nami, farklı barış süreçlerinin Kıbrıs için model olup olamayacağını değerlendirecek.

EUROPolitika dergisi genel yayın yönetmeni Yusuf Ertuğral, panel ekinliğine kayıt ve bilgi için [email protected] adresine başvuru yapılabileceğini belirtti.

