Görüşler farklı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in hayat pahalılığı konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Atan, “Her taraf yangın yerine dönerken gıdadan iletişime, elektrik tüp gaz, okul harçları, taşımacılık vs.. gibi ürünlere yapılan zamlara karşı ‘hayat pahalılığını durdurun, vermeyin’ denmesi bizleri hayrete düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılığın, yüzde 70 vergi adaletsizliğinin olduğu, teşviklerin hoyratça verildiğini söyleyen Atan, bunların sorumlusu bilindiğini ileri sürerek, bunlara rağmen açıklamaların yapılmasını eleştirdi.

“Hayatı ucuzlatın HP vermeyin” dediklerini belirten Atan, “Ultra zengin olmaya devam edenler ezilen asgari ücretliye artış yapmamak için bahane üretmesinler. Zenginliğinize zenginlik katmışsanız bunun asgari ücretliler sayesinde olduğunu bilmenizde yarar var.” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı da kınadı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da KTTO Başkanı Turgay Deniz’in hayat pahalılığına ilişkin açıklamalarını kınadı.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, yapılacak olan artış maaş artışı değil yapılan zamların nedeniyle düşen alım gücünün bir kısmını karşılamak adına uygulanan hayat pahalılığı sistemi olduğunu belirtti.

Hayatı pahalı edenin, sermayenin karını artırmak için sürekli olarak yaptığı zamlar olduğunu savunan Bıçaklı, “Yasal olarak verilecek olan hayat pahalılığı artışı her gün yaptığınız zamların onda birini bile karşılamaz Deniz bey. Hayatı pahalı eden sizin her gün yaptığınız zamlardır” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, “Çalışanlara ve halkımıza hayat pahalılığı artışını bile çok gören bu tür sermaye temsilcilerini halkımız ve çalışanlar unutmasın günü geldiğinde de hesabını sorarlar” dedi.

