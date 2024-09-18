Rekorlar ülkesi

Kuzey Kıbrıs’ta trafik suçlarında meydana gelen artışlar herkesi ürkütüyor. Polis denetimlerinin artırılmasına karşın, yabancıların çoğunluğa geçtiği ülkede sürücüler kurallara uymadan araç kullanmaya devam ediyor. Trafik cezalarının yetersiz olduğuna dikkat çeken uzmanlar, meclisin bu konuda yeni kararlar üretmesini istiyor.

Son bir haftada 82 trafik kazasının meydana geldiğini ve 2 can kaybın yaşandığını açıklayan polis, 20 kişinin da yaralandığını duyurdu. Bu arada bir haftalık süre içinde 13 bin 791 araç sürücüsünün denetlendiği, 2 bin 462’sine ceza kesildiği, 196 aracın trafikten men edildiği, 5 sürücünün de tutuklandığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de 82 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların ikisi ölüm, 20’si yaralanma ve 60’ı hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda iki kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; 24’ü süratli araç kullanmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip ve 9’u diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 808 bin 122 TL olarak açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa 30, Gazimağusa 17, Girne 22, Güzelyurt 6 ve iskele 7.

13 bin 791 araç sürücüsü kontrol edildi

Öte yandan 9 -15 Eylül tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 13 bin 791 araç sürücüsü kontrol edilirken, 2 bin 462 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

Sürat: 859

Tehlikeli sürüş: 19

Dikkatsiz sürüş: 51

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 255

Ehliyetsiz araç kullanmak: 12

Alkollü araç kullanmak: 68

Cep telefonu kullanmak: 219

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 77

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 164

Trafik ışıklarına uymamak: 7

Muayenesiz araç kullanmak: 68

Sigortasız araç kullanmak: 42

Yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak: 64

Özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak: 38

Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 14

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 4

Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 15

Diğer trafik suçları: 638



3 kişi yaralandı, bir sürücü tutuklandı

Bu arada İskele’de dün, Granel çemberi ile Ünimar çemberi arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, saat 13.00 sıralarında Edelweiss kavşağında gerçekleşti.

Açıklamaya göre, yönetimindeki KA 4690 KH plakalı araçla Granel çemberi istikametine doğru seyreden Atina Kaplanian (23), dikkatsizce Edelweiss kavşağına dönüş yaptı ve o esnada Ünimar çemberi yönüne doğru seyreden Hakkı Koçak (38) yönetimindeki PN 531 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri Atina Kaplanian ve Hakkı Koçak ile PN 531 plakalı araçtaki yolcu Mehmet Keleş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakkı Koçak ve Mehmet Keleş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Atina Kaplanian gözetim altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 09:51