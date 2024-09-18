İhbarlar değerlendirildi 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KSTÜ) meydana gelen yolsuzluk ve sahte diploma skandalıyla ilgili tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, ön duruşma için dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Okulda mali denetim yapmak için Türkiye’den gönderilen O.Ö., aynı öğrenci için birden fazla komisyon ödendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Türkiye’den gelen M.A. ise acente anlaşmalarında sözleşme olmaması nedeniyle şüpheli işlemler rapor ettiklerini belirtti. Serdal Gündüz ile Amir Shakariif'in tahkikat duruşması 19 Eylül'e ertelendi.

Ece Uysal görevlendirdi

Duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca ve Asiye Yetkiner hazır bulundu. Duruşmada iddia makamı mahkemeye iki tanık dinletti.

İddia makamın ilk tanığı olan O.Ö., üniversitesinin mali yapısıyla ilgili denetim yapmak için üniversitenin kurucusu Ece Uysal tarafından görevlendirildiklerini ve ekip olarak Türkiye’den geldiklerini belirtti.

Tanık, O.Ö., üniversitenin muhasebesinde bilgisayar ortamında ve fiziki olarak kontrol ve denetim yaptıklarını mahkemeye aktardı.

İnceledikleri faturalarda usule uygun olmayan bazı tespitlerde bulunduklarını kaydeden O.Ö., bu davaya unsur bir firmaya ait faturaların sözleşmelerini talep ettiklerini belirtti.

Tanık O.Ö., “Üniversitelerde bu tip alımlar bir sözleşmeye bağlı olur. Öğrenci temini yapan acente firmasıdır. Bu tip firmalar getirdikleri öğrenci başına komisyon alırlar. Faturaların sözleşmesinin olmaması ve bazı faturaların ekinde hangi öğrencinin kaydı karşılığında fatura düzenlendiğinin listesi olmaması şüphe uyandırıcıdır.” dedi.

İncelemelerin devamında ekinde öğrenci listesi olan faturalar tespit ettiklerini belirten O.Ö., listede ismi olan öğrencilerle iletişime geçildiğini ifade etti.

Tanık O.Ö., öğrencilerin bu firmayla bir bağlantısı olmadan bizzat kayıt yaptırdıklarını ifade ettiklerini söyledi.

Listede ismi olan bazı öğrencilerin farklı faturalarda da isimlerinin tespit edildiğini, aynı öğrenci için birden fazla komisyon ödendiğinin görüldüğüne dikkat çeken O.Ö., tespitlerini KSTÜ Direktör Vekilliği görevini yürüten M.A’ya bildirdiklerini dile getirdi.

M.A: Şüphe uyandıran işlemler için geldik

Diğer tanık Helpco Education Co. Ltd Sekreteri ve Direktör Vekili M.A., üniversitenin idari çalışanlarından gelen bazı ihbarları dikkate alarak Türkiye’den bir ekiple şüphe uyandıran işlemler için inceleme yapmaya geldiklerini belirtti.

İhbarların genel olarak öğrenci gelirleri ve tedarikçi faturalarında bazı şüpheli işlemlere yönelik olduğunu kaydeden M.A., “Hem tedarikçi hem de öğrencileri ilgilendirdiği için, uluslararası öğrencilerin acente faturalarını ve ödemelerini inceledik. İncelemeler, İstanbul’dan gelen O.Ö., isimli kişinin üniversitede çalışan muhasebe birimi personelleriyle yaptığımız çalışmalardır. İlk etapta 100 bin dolar ve 100 bin euronun üzerinde olan ödemeleri incelemeye başladık. Burada karşımıza söz konusu firmaya yapılan toplam 146 bin 96 euroluk öğrenci komisyonu içeriğinde acente ödemesine rastladık.” ifadelerini kullandı.