Cezası 6 bin TL

Girne’de Cenk Aksalih, yol ortasında Porsche marka lüks aracını kendi etrafında döndürerek tehlikeli şekilde gösteri yaptı. Trafikte tehlike yaratan Aksalih, gösterisini facebook hesabından paylaştı. Drift görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

Harekete geçen polis, zanlıyı tutukladı. Yapılan soruşturmanın ardından zanlıya dava okundu, tehlikeli sürüş suçundan 6 bin 785 TL ve 25 ceza puanı ceza kesilerek, serbest bırakıldı.

Öte yandan Aksalih’in daha önce kadına şiddet ve kavga suçlarına da karıştığı ortaya çıktı

İnsan hayatını tehlikeye attı

Cenk Aksalih, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Porsche marka lüks aracını insan hayatını tehlikeye atacak şekilde kaydırarak gösteri yaptı.

Aracını kaydırıp kendi etrafında döndüren sürücü, sosyal medyada büyük tepki topladı. Tehlike saçan sürücü kısa sürede polis tarafından tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanan araç sürücüsü aleyhinde, tehlikeli sürüş yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı ve aracı da trafikten men edildi.

Sürücü bir süre tutuklu kaldıktan sonra 6 bin 785 TL ve 25 ceza puanı ceza kesilerek, serbest bırakıldı.

Sabıkalı çıktı

Öte yandan Girne’de ortalığı birbirine katan sürücünün sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Cenk Aksalih’in 2023 yılında, Girne’de seyir halinde bulunduğu sırada kız arkadaşını darp ettiği, bu nedenle tutuklandığı belirtildi.

Aksalih, 10 bin nakit ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması karşılığında teminatla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 2020 yılında ise Girne’de bar kavgasına karışan Cenk Aksalih bacağından yaralandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 10:06