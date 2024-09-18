Diyalog gelişmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kazakistan İş Kadınları İşbirliği Derneği ve Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen yemekli görüşmede bir araya geldi.

Açıklamaya göre yemekte, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Aydan Başkurt ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Türklerin kökeninin Orta Asya’ya dayandığını belirterek, Kıbrıs Türkü ve Kazakların Türk milletinin evlatları olduğunu söyledi. Büyük Selçuklu Devleti’nin 1071 yılında Anadolu’ya geldiğini, ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’a geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın, 1571 yılından beridir Kıbrıs Türklerinin vatanı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı'nın (TDT) üyesi olduğuna işaret eden Tatar, yapılan toplantılarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştüğünü dile getirdi.

İletişim ve diyaloğun geliştirilmesi için TDT’de ortak alfabe konusunda çalışma yapıldığını aktaran Tatar, Türk devletleri arasında münasebetlerin geliştirilmesiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan birlikte güçlenileceğini kaydetti. Münasebetlerin gelişmesi için devletler yanında sivil toplum örgütlerinin yaptığı iş birliği ve girişimlerin de önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, GİKAD Başkanı Dr İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kuruluna girişimlerinden dolayı teşekkür etti. Aradaki bağların güçlenmesi için gerçekleştirilen ziyaretin önemine dikkat çeken ve temasların artması temennisinde bulunan Tatar, ziyaretten dolayı da teşekkürlerini sundu.

Sibel Tatar da yemekte yaptığı konuşmada, ülkede bulunan Kazakistan iş kadınlarını Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, misafirlere “hoş geldiniz” dedi.

Sibel Tatar, Kazakistan ve Kıbrıs Türkü arasında kültürel, ticari ve muhabbet yönünde iş birliğinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Aitenovna ve Kavuklu’dan teşekkür

Kazakistan İş Kadınları İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Mataibayeva Saira Aitenovna da konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan ve Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

GİKAD Başkanı Dr İçim Çağıner Kavuklu ise Kazakistan İş Kadınları İşbirliği Derneği ile işbirliği yapacak olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın GİKAD’ın ilk onur üyesi olduğunu anlatan İçim Çağıner Kavuklu, yaptıkları çalışmalarda her zaman kendilerine destek verdiğini ve yanlarında olduğunu dile getirdi.

Ertuğruloğlu: Desteğiniz bizler için çok önemli

Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunan Saira Aitenovna Mataibayeva başkanlığındaki Kazakistan İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre kabulde, Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kabuldeki konuşmasında, “Ülkenizin ve siz kadınların vereceği destek bizler için çok önemli. İlişkilerin geliştirilmesinde kadınların önemli bir rolü vardır. Karşılıklı ziyaretlerin artarak devam etmesini temenni ederim.” dedi.

Saira Aitenovna Mataibayeva ise, Kıbrıs konusundaki detaylı bilgilenmeden çok etkilendiklerini ve ilk defa duydukları bilgiler olduğunu ifade ederek, ülkelerine döndüklerinde, bu bilgileri paylaşacaklarını söyledi.

DİMED Başkanı Ertuğruloğlu da söz alarak, Kazakistanlı iş kadınlarını KKTC’de görmekten ve ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti, Türk Dünyası kadınları arasında iş birliği ve dayanışmanın gelişmesine önem verdiklerini, karşılıklı temasların artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

