Çalışmalar uyum içinde

Emir ERTORUN

Gazimağusa’da, Maraş bölgesine inşa edilecek “Maraş Sağlık Merkezi” temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve KEİ katkılarıyla yapılacak Maraş Sağlık Merkezi Temel Atma Törenine, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer katıldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bin metrekare olarak planlanan Maraş Sağlık Merkezi'nin temel atma törenine katılan herkese teşekkür etti.

Sağlığa verdikleri önemi vurgulayan ve ülkenin her alanında sağlığı ve altyapıyı geliştirmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle yaptıkları çalışmaları anlatan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere şükranlarını sundu.

Merkezin 2025 yılının ilk aylarında hizmete girmesini hedeflediklerini ifade eden Dinçyürek, ülkeye, Gazimağusa'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üstel: Projelere ağırlık verdik…

Başbakan Ünal Üstel de, temel atma törenine, bu güzel olaya katılan herkese teşekkür etti, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uyum içinde çalışarak her alana hizmet götürdüklerini kaydetti.

Göreve geldikten sonra başta uzun yıl atıl kalan Ercan Havalimanı, anayollar, köy yolları gibi projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Üstel, sağlık alanına verilen değeri de anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle halka hizmet götürdüklerini ifade eden Üstel, Maraş özelinde yollar, su altyapısı ve sağlık yatırımı yaptıklarını söyledi.

Halka ne söz verdilerse onları yerine getirmek için hızla çalıştıklarını belirten Üstel, şimdi sıranın Girne Çatalköy, Dipkarpaz ve diğer bölgelerde olduğunu belirtti.

Üstel, gençlerin bölgelerinde ev yapması yerleşmesi yeni ev yapabilmesi amacıyla kredi kullanabilmesi, sosyal konut gibi projeler için çalışmalar yaptıklarını, yasal düzenlemelerin de tamamlanacağını ifade etti.

Sağlığa verdikleri önemi vurgulayan Üstel, şimdi de sağlığa büyük bir yatırım yaptıklarını, 2025 yılı içinde hizmete gireceğini söyledi.

Başbakan Üstel, Pamuklu’ya da geçmişte verilen sözü kendilerinin yerine getireceğini ifade ederek, bunun yanında uzun Güzelyurt Hastanesini de bitireceklerini vurguladı.

Girne bölgesinde de yeni Akçiçek Hastanesi'nin yıl sonunda hizmete açılacağını belirten Üstel, Girne Askeri Hastanesi'nde de halka hizmet verileceğini anımsattı, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokole değindi.

“2027 yılına kadar hükümet devam edecek…”

Lapta Alsancak bölgesindeki sağlık ocağını da yenileyip büyüteceklerini, yıl sonunda burayı da açmayı hedeflediklerini söyleyen Üstel, Değirmenlik bölgesinde de yeni sağlık ocağının 2025 yılında açılacağını kaydetti.

Üstel, Şampiyon Melekleri de anarak, deprem riskine karşı yapılan çalışmaları anlattı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni de beş yıldızlı otel seviyesinde halka hizmet vermesi için geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, ilaçta, reçetede otomasyon sistemi getirdiklerini belirtti.

2027 yılına kadar hükümetin devam edeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte halka hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade eden Üstel, yatırımların ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Servisin açılışını Başbakan Ünal Üstel ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptı.

Açılışta konuşan Dinçyürek, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği ve Uğurtan ailesi katkılarıyla hazırlanan ünitenin ülkeye ve Gazimağusa’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Dinçyürek, onkoloji, kalp ve diğer servislerine yatırımlar yapıldığını, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde de DAÜ ile birlikte insan kaynakları konusunda yardımlaşma yapılacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, Maraş bölgesine kazandırılacak yeni sağlık merkezinin temelini attıklarını, şimdi de Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yeni doğan ünitesi kazandırdıklarını söyledi.

2025 yılında nerede bir eksik varsa giderip iyileştireceklerini ifade eden Üstel, özellikle sağlık alanına verilen öneme, destek veren iş insanlarına teşekkür etti.

Üstel, her ilçeye ayrı değer verdiklerini, Gazimağusa'ya da ayrı değer verdiklerini ifade ederek, KKTC’nin gururu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin önemine işaret etti.

Hastane ile dayanışma yapan DAÜ’ye teşekkür eden Üstel, "Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi"nin ülkeye ve Gazimağusa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Başbakan Ünal Üstel, kuvözleri bağışlayan Uğurtan ailesine de teşekkür etti.