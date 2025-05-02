Bölge hareketli

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Polisi gazetesi, Rum hükümetinin, "Hristodulidis’in İsrail’e yapacağı ziyaret" ile "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaret" ile bağlantı kurarak, AKEL'e aynı tepkiyi vermediği eleştirisinde bulunmasının ardından “termometrenin daha da yükseldiği” yorumunda bulundu.

Hükümetin “AKEL’in Hristodulidis’in İsrail ziyaretini protesto etmeyi seçmesi, öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyareti aynı şevkle protesto etmeyi uygun görmemesi” eleştirisi, AKEL'den yeni bir tepki gelmesine ve DİSİ’nin de bu tartışmanın parçası olmasına neden oldu. Gazeteye göre; DİSİ, bir yandan AKEL’in İsrail karşısındaki tutumunu eleştirirken, bir yandan da hükümetin AKEL’e yanıt vermek için iki durum arasında kurduğu bağlantıyı sert bir dille eleştirdi.

Gazeteye göre; AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Politis” radyosuna yaptığı açıklamada ya hükümetin bilinçli bir şekilde yalanlar söylediğini ya da bazı temel şeyleri okumadığını, çünkü AKEL’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ileri sürülen “yasa dışı” ziyareti aleyhinde kamuoyunda ve net bir şekilde açıklamada bulunduğunu kaydetti.

Açıklamasında, hükümetin siyasi bir gücün vatanseverliğini azaltmaya çalıştığını öne süren AKEL, bu siyasi gücün üyeleri, yöneticileri ve dostlarının Kıbrıs’ı Türk askeri karşısında savunurken hayatlarını kaybettiğini iddia etti.

O zamandan bugüne kadar Kıbrıslı Türklerle her gün kurtuluş ve vatanın yeniden birleşmesi mücadelesi veren aynı partiden söz ettiklerini dile getiren Stefanu, sözlerinin sonunda bunları söylemeye utanmıyorlar mı sorusunu da sordu.

DİSİ partisi sözcü vekili Ksenia Konstantinu, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki jeopolitik rolünü güçlendirmek istediği bir zamanda dış politikanın muhalefet sebeplerine alet edilmesinin talihsiz ve politik olarak yanlış bir şey olduğunu düşündüğünü ifade etti.

