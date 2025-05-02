Gözler bu davada

Kuzeydeki bazı Rum mülklerinin pazarlamasını yaptıkları gerekçesiyle Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan Macar uyruklu iki kadınla ilgili kararın 9 Mayıs’ta verileceği bildirildi.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam eden iki Macar uyruklu kadının, komisyon karşılığı Girne bölgesindeki malların satışını teşvik ettiklerini ve reklamını yaptıklarını kabul ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki sanığın, aleyhlerinde getirilen suçlamalardan bazılarını kabul ettiğini; savcının da iddianamedeki diğer suçlamaları geri çektiğini ve böylelikle duruşma yapılmasına gerek kalmadığını yazdı.

Gazete, bu gelişmenin ardından Rum mahkemelerinde görülen beş davadan ilkinde ceza kararı verileceğini kaydetti.

Sanıkların avukatının, “Cyprus Construction” şirketinin “Ayios Amvrosios” (Esentepe), “Kalogrea” (Bahçeli) ve “Akanthu” (Tatlısu) köylerinde bulunan Rum mallarına yaptığı villaların pazarlanmasıyla ilgili suçlamalara dair ifade değişikliği yapmak için mahkemeden izin istediğini belirten gazete, sanıklardan birinin 63 suçlamadan 21’ini, diğerinin de 6’sını kabul ettiğini ve nihai kararın 9 Mayıs’ta açıklanacağını yazdı.

Haberde, iki sanığın Pile’de ikamet ettiği ve sosyal medyada yaptıkları reklamlarla sattıkları mallar için yüzde 20 komisyon aldıkları ifade edildi.

