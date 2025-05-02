Kaçma ihtimali var

Lefkoşa’da 2024 yılı içerisinde birçok suça karışan, yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldıktan sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan ve geçtiğimiz gün ülkeye geldiği tespit edilerek Dikmen’deki evinde yakalanan Süleyman Yılkar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 2024 yılında uyuşturucu, sirkat, sahtekarlıkla para temini ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçları işlediği belirtildi. Zanlı hakkında uyuşturucunun yanı sıra işlediği adli suçlarla ilgili 5 dosya daha hazırlandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13.40 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde tespit edilen Mustafa Türkkal’a Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığının görüldüğünü söyledi.

Polis; zanlı Türkkal’ın yakalandığını, yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis; Türkkal’ın ifadesinde uyuşturucu maddeyi Süleyman Yılkar ve bir şahsın Rum kesiminden kendisine attığını söylediğini aktardı.

Dikmen’de yakalandı

Polis; aranan şahıs ilan edilen Yılkar’ın 27 Nisan’da saat 19.30’da Dikmen’de ikametgahında olduğunun öğrenilmesi üzerine Cürümleri Önleme Şubesi ekibince tespit edilip tutuklandığını ifade etti.

Polis; zanlının 27 Nisan 2024 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde metamfetamin ithal ve tasarrufu suçuyla ilgili bazı sözlü ve beyanlarda bulunduğunu, sadece aracı olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru; ayrıca zanlının işlediği sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçları ile ilgili olarak 5 dosyasının canlandırıldığını anlattı. Polis; yine zanlının Rum tarafına kanunsuz olarak iki kez geçişi ile ilgili de dosya hazırlanacağını belirtti. Polis memuru; zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.