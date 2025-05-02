1 Mayıs kutlaması

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanan 1 Mayıs keyifli geçti. Pınarbaşı köyünde Çınar Piknik Alanı her yıl olduğu gibi bu yıl yine işçi ve emekçinin bayramında dolup taştı. Anıt Çınar ağaçlarının gölgesinde mangallarını yakan ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını aileleri ve arkadaşları ile burada kutlayan vatandaşlar Grup Salt’ın muhteşem sahnesi ve Eralp Eligön’ün güçlü yorumu ile söylenen şarkılara eşlik etti. 1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle Diyalog’a konuşan vatandaşlar hem günün önemine değindi hem de günü nasıl geçirdiklerini anlattı.

Ne dediler…?

Olgun Minare

“Her yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda ailemiz ile birlikte Çınar Piknik Alanına gelerek mangalımızı yakıyoruz. Ailemiz ve dostlarımızla birlikte buradayız. Et fiyatları geçen yıla göre biraz dengelendi gibi duruyor. Bu özel günlerde insanlar daha fazla mangal yaktığında et ağırlıklı yakmak istiyor biz de öyle yaptık.”

Ayşe Yükselir

“Ailemizle birlikte bu dayanışmayı kutlamak amacıyla piknik yapıyoruz. İşçilere çağrım asla sömürülmesinler ve haklarını en sonuna kadar savunsunlar. Ailemiz ve arkadaşlarımızla piknikteyiz, mangalımızı yaktık. Daha önceki 1 Mayıs bayramlarında da genellikle eylem alanlarında oluyordum ve ilk defa ailem ve arkadaşlarla bir araya geldik. Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.”

Ersan Tokyay

“Pikniğe geldik ve bu tür günlerde pikniğe giderek bu şekilde değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Mangalımızı yaktık ve et şiş, tavuk şiş, şeftali, mantar, biber ve domates gibi ürünler koyduk. Her gün mangal yapmadığımız için böylesi günlerde kesenin ağzını açıyoruz. Ben uzun yıllardan sonra tekrardan böyle bir şekilde 1 Mayıs’ı kutluyoruz.”

Mehmet Erenler

“1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nın tüm emekçi çalışanlara kutlu olmasını diliyorum. Bugün biz de ailemiz ve dostlarımızla pikniğe gelme kararı aldık. Menüde bugün et de var tavuk da ancak et daha ağırlıklıdır. Memlekette etin fiyatı aldı başını gidiyor ve Rum tarafında yarı fiyatı olduğu için oradan etimizi alarak mangala geldik. Bu yöneticilerden artık bir beklentimiz kalmamıştır.”

Süleyman Cılasın

“1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlamak için pikniğe geldik. Hiç kimse çekinmeden korkmadan bayramını kutlasın ve haklarını arasınlar. Biz şirket çalışanlarının aileleri ile bir araya gelerek mangalımızı yaktık. Menümüzde tavuk, ciğer, et, pastırma ve köfte var. Et fiyatları yürek acısıdır ve empati kurulması gerektiğini düşünüyorum. Beklentimiz bu adaletin nasıl sağlanacağı konusunda hükümetin düşünmesi gerekiyor.”

Mustafa Alyanak

“1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı vesile oldu ve ailemizle bir pikniğe çıktık. Menümüzde gücümüzün yettiği kadar et, köfte, tavuk ve geleneksel Kıbrıs tatları vardır. Etin fiyatı yüksek böylesi günlerde etimizi alabiliyoruz ancak eskisi kadar alıp tüketemiyoruz.”

Seher Vaiz Beyit

“1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nın tüm emekçilere kutlu olmasını diliyorum. Bugün ailemizle birlikte pikniğe geldik ve menümüzde hem et hem tavuk var. Etin fiyatları çok tüksek ve bütçemizi sarsıyor. Kilosu bin 100 liraya et şiş aldım. Ben asgari ücretle özel sektör çalışanıyım ve bu maaşlarla böylesi özel günleri buruk geçiriyoruz. Yetkililerden beklentimiz asgari ücretin biraz daha önemsenmesidir.”