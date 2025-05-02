Bırakıp gittiler

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, 14 Nisan’da evinin mutfak kısmında cansız bedeni bulunan 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İskele polisi; yaptığı soruşturmada, Yıltan Aykan’ın ölümünde ağır ihmal bulunduğunu belirledi ve mesele ile ilgili 28 yaşındaki Berkem İnanır’ı tutukladı. Zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı. Duruşmada Yıltan Aykan’ın yerde, üzeri battaniye ile örtülü ve başının altında yastık bulunduğu açıklandı. Durumu şüpheli gören polisin uyuşturucu kalıntısı olabileceğini düşündüğü sigara izmaritlerini emare aldığı belirtildi. Yıltan Aykan’dan da kan örneği alan polis; ölmeden önce son olarak zanlı Berkem İnanır ve Sinem Evcimen ve Hasan Beyazi isimli arkadaşlarıyla evinde olduğu bilgisine ulaştı. Sorgulanan Berkem İnanır, Yıltan Aykan’ın öldüğü anda yanında olduğunu ve paniğe kapılması nedeniyle 112 acil servise haber vermeden evden ayrıldığını itiraf etti.

Polis olayla ilgili bulguları aktardı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Özgüç; 14 Nisan’da, Yıltan Aykan’ın evinin mutfak kısmında ölü bulunduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese gittiklerini söyledi. Zanlıda ilk etapta darp ve cebir izine rastlanmadığını, ancak yerde yatır vaziyette, üzeri battaniyeyle örtülü ve başının altında yastık bulunduğunu, bunun da şüpheli görüldüğünü anlatan polis; salon içerisinde bulunan ve içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan sigara izmaritlerini emare olarak aldıklarını söyledi. Polis; zanlıdan kan örneği de alındığını mahkemeye aktardı. Polis; Yıltan Aykan’ın son gece evinde zanlı Berkem İnanır ve diğer 2 arkadaşıyla beraber olduğunun tespit edildiğini ve konu şahısların sorgulandığını ifade etti. Polis; Berkem İnanır’ın sabah 06.00, diğer şahısların da 02.00’de evden ayrıldıklarını ve ayrıldıklarında Yıltan Aykan’ın sağlıklı olduğunu söylediğini açıkladı.

Telefon dökümleri ile beyanı çelişti

Zanlıdan alınan kan örneğinin incelendiğini ve uyuşturucu ile alkol tespit edildiğini belirten polis; telefon dökümlerinin de incelendiğini ve zanlı Berkem İnanır’ın, saat 06.00’da evden ayrıldıktan sonra, Sinem Evcimen’i aradığının tespit edildiğini ve beyanı ile telefon dökümlerinin çeliştiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

“Birden öksürmeye başladı, yere yığıldı”

Polis; Berkem İnanır’ın yeniden sorgulandığını ve saat 06.00 sıralarında Yıltan Aykan’ın mutfak içerisinde öksürmeye başladığını, öksürüğün şiddetinin arttığını, kendisinin ise su vermeye çalıştığı esnada birden önce kollarına ardından yere yığıldığını, nefes almadığını ve nabzının atmadığını fark ettiğini, ancak korkması nedeniyle de üzerini battaniye ile örterek başının altına yastık koyduktan sonra, 112 acil servisi aramadan evden ayrıldığını kendilerine itiraf ettiğini açıkladı.

Polis; zanlının yine evden çıktıktan sonra Sinem Evcimen’i aradığını, ancak ona ölüm olayı ile ilgili herhangi bir şey söylemediğini de izah ettiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın sürdüğünü ve incelenecek olan kamera kaydı görüntülerinin olduğunu da belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.