İltifat etmiş!

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da araç park yerinde yürüyen 32 yaşındaki kadına sözlü tacizde bulunan 60 yaşındaki Derviş Bostan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

“Cinsel taciz” suçlamasıyla duruşmaya çıkarılan zanlının cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Mahkemeye olguları aktaran polis; zanlının 29 Nisan 2025 tarihinde saat 18.25 raddelerinde Demirhan’da Erülkü Süpermarket araç park alanı içerisinde yürümekte olan 32 yaşındaki kadına hitaben "of ne güzel kalçaların var" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis; şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, 30 Nisan 2025 tarihinde itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, akabinde doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı.

Polis; mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlı aleyhinde yeterli derecede kanıt temin edildiğini belirtti.

Polis; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu; çalıştığı iş yerinden alınan sözlü bilgide işlemiş olduğu suçtan ötürü işten durdurulduğunu ve çalışma izninin iptal olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis; zanlının 20 günü geçmeyen süre ile merkezi cezaevinde kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

