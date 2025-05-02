Türk Yıldızları coşkuyla alkışlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST KKTC başladı.

Festivalin ilk gününde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, T70, CN-235 (Paraşüt Atlayışı) ve T-129 Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Eski Ercan Havalimanı'nda saat 09.00 itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açan festivalin resmi açılışı saat 13.00'te törenle yapıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekildi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Tatar, Kacır, Bayraktar ve Yıldırım’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve çok sayıda konuk yer aldı.

Bayraktar: Gençler, sadece yarışmıyor, yeni bir dünyanın temellerini atıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmasına, herkesi selamlayarak başladı, “Kardeş vatanda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum. Gönül coğrafyamızın incisi, Akdeniz’in gözbebeği KKTC’de, Mavi Vatan’ın yüreğinde umutla, inançla birlikteyiz” dedi.

“Kardeş vatan ne kadar anlamlı ve ne kadar derin ifade… Bizler aynı kökten gelen, aynı ideale gönül veren büyük bir aileyiz” diyen Bayraktar, şöyle konuştu:

“Bu topraklar asla unutmadı, hürriyetin bedelini, kardeşliğin kıymetini, birlik olmanın kudretini her daim bizlere hatırlattı. Bugün burada bir aradayız. Yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Bizim birliğimiz, Türk dünyasının dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir.”

Cumhurbaşkanı Tatar: Geleceği hep birlikte inşa ediyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin gençlere ilham, geleceğe ise umut olduğunu vurguladı. Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bilimde, teknolojide ve milli birlik yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Festivalin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye’den binlerce katılımcının festivale katıldığını belirten Tatar, farklı ülkelerden de misafirlerin katılımından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel: Sadece izleyen değil, aynı anda üreten, konuşan bir gençlik oldu

Başbakan Ünal Üstel, Türk gençliğinin artık sadece izleyen değil, aynı zamanda üreten, konuşan, geliştirdiği teknolojilerle dünyada ses getiren ve dünyaya yön veren bir gençlik olduğunu belirtti

Üstel, "TEKNOFEST’in ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu gurur; inananların, çalışanların, hayal kurmaktan vazgeçmeyenlerin gururudur. Bu gurur; gençlerin, bilim insanlarının, girişimcilerin ve mühendislerin omuzlarında yükseliyor" dedi.

Kacır: Teknoloji çağında haksız izolasyonlar anlamsız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Kuzey Kıbrıs'ın refahını artırırken, bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz.” dedi.

"Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır, Kıbrıs Türkü'nün haklarının teslim edilmesi, iki devletli çözüm yakındır." diyen Kacır, tarihin akışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirterek, alışılagelmiş küresel düzenin çatırdadığına, güç dengelerinin değiştiğine işaret etti.

Görgün: Teknoloji, gençlerimizin zihninde tasarlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Geliştirdiğimiz tüm teknolojiler, gençlerimizin zihninde tasarlanıyor, gönüllerinde mayalanıyor ve elleriyle hayat buluyor” dedi.

Görgün, TEKNOFEST KKTC’nin açılış törenindeki konuşmasında, herkesi selamlayarak, “Türkiye’nin ayakları yere basmayan, gençlerin hayallerine kanat takan tek festivali TEKNOFEST’te, sizlerle bu muhteşem atmosferi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.