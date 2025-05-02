Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis, yazdığı makaleyle kendisine eleştirilerde bulunan ABD’nin eski Kıbrıs Büyükelçisi John M.Koenig’e yanıt verdi. Anastasiadis, Koenig için “Kıbrıs’ta Amerika’nın Türk elçisi” ifadesini kullandı.

Amerikalı diplomat Koenig makalesinde Anastasiadis için “düzenbaz ve megaloman” ifadelerini kullanmıştı.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gazeteci Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet” isimli kitabının içeriğinde yer alanlarla ilgili olarak üç günlük ifade verme sürecini tamamladığı Yolsuzluğa Karşı Mücadele Birimi binasından çıkışında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde, iki yetkili arasında 2015’te başlayan anlaşmazlığa atıfta bulunarak, Koeing'in o dönem Anastasiadis’in yankı uyandıran Moskova ziyaretine ilişkin olarak Anastasiadis’e “dostlarını dikkatli seçmelisin” çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Gazete ayrıca Anastasiadis’in, Moskova ziyaretinden hemen sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli muhaliflerinden biri olan Rus politikacı Boris Nemtsov’un öldürüldüğünü, Koeing’in ise bu olayı dolaylı olarak Anastasiadis’in ziyaretiyle ilişkilendirdiğini de hatırlattı.

Habere göre, Anastasiadis o dönem kamuoyu önünde yaptığı açıklamada, Koenig’in bu tutumunu “anti diplomatik” olarak nitelendirmişti.

