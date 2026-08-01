Tarihi adım

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını açıklarken, Hamas ise kapsamlı ateşkes paketini kabul ettiğini ancak yükümlülüklerinin İsrail'in anlaşmaya uymasına bağlı olduğunu bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silah bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump, silahsızlanma süreci ilerledikçe İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekileceğini belirterek, Uluslararası İstikrar Gücü'nün yeni kurulacak Filistin polis gücüyle birlikte Gazze'nin güvenliğini sağlayacağını ifade etti.

Süreçteki arabuluculuk rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür eden Trump, Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik önemli bir adım atıldığını ve bunun Orta Doğu'da kalıcı barış açısından tarihi önem taşıdığını söyledi.

Mutabakata vardık

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad da kapsamlı ateşkes paketini kabul ettiklerini açıkladı.

Hamas yetkilisi Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını aktardı.

İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı paket anlaşmasını kabul ettiklerini hatırlatan Hamad, şunları kaydetti:

"İsrail Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bir önceki aşamanın uygulanması tamamlanmadan hiçbir şekilde bir sonraki aşamaya geçmeyeceğiz."

Hamad, silahlarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasının, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulaması, Gazze'den çekilmesi, Ulusal Komitenin görevlerini devralması, uluslararası gücün konuşlanması ve çetelerin dağıtılması şartına bağlı olduğunu" vurguladı.

Anlaşmanın ağır silahların durumuna da açıklık getirdiğini aktaran Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından ağır silahların Filistin Ulusal Komitesinin sorumluluğu altında depolanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hamas yetkilisi Hamad ayrıca, anlaşmanın, uygulamayı sürekli olarak takip etmekle görevli uluslararası bir komitenin bulunmasını öngördüğünü ifade etti.