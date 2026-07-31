Terörist listesine aldı

Rusya, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u "teröristler ve aşırılıkçılar" kara listesine ekledi. Karar, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Durov hakkında uluslararası arama ve yakalama süreci başlattığını duyurmasının ardından geldi. Rus makamları, Durov'un sahibi olduğu Telegram platformunun Ukrayna istihbaratı tarafından kullanıldığı iddiaları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ettiklerini açıkladı. FSB, platformun popüler bir flört botunu kaldırmadığını ve bu botun Ukrayna özel servisleri tarafından genç Rusları "terör ve sabotaj faaliyetlerine çekmek" amacıyla kullanıldığını öne sürdü. FSB'nin açıklamasının ardından Durov'un adı, Rusya Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) tarafından tutulan "teröristler ve aşırılıkçılar" çevrim içi kayıt sistemine eklendi. Bu listeye alınan kişilerin Rusya'da mali işlem yapmaları yasaklanıyor. 41 yaşındaki Durov, uzun yıllardır Rusya dışında yaşıyor ve Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri pasaportlarına sahip bulunuyor. Telegram'dan yapılan açıklamada ise Durov'un bu aşamada konuya ilişkin yorum yapmak istemediği bildirildi. Durov, Rus yetkililerle daha önce de internet üzerindeki devlet denetimi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Moskova yönetimi, kullanıcı verilerinin paylaşılmasını talep etmiş, ayrıca Telegram'a erişimi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Durov ise bu taleplere karşı çıkarak platformun bağımsızlığını savunmuştu. Teknoloji girişimcisi Durov, 2024 yılında Fransa'da yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Fransa'dan ayrılan Durov, çalışmalarını yurt dışında sürdürmeye devam etti. St. Petersburg doğumlu Durov, Rusya'nın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan VKontakte'nin kurucusu olarak tanınıyor. Devletin platform üzerindeki denetim taleplerine karşı çıkmasının ardından şirketten ayrılan Durov, daha sonra Telegram'ı kurarak faaliyetlerini yurt dışına taşımıştı. Rusya ise yıllar boyunca Telegram'ı engellemeye çalışmasına rağmen bu girişimlerinde başarılı olamamıştı. Son dönemde Moskova yönetimi, kullanıcıları devlet destekli ve şifrelenmemiş Max adlı mesajlaşma uygulamasına yönlendirmeye çalışıyor.