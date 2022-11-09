Terör konusu gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de güvenlik kaygılarımızı gideren bir İsveç görmek istiyoruz." dedi.

PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüklerini söyleyen İsveç Başbakanı ise "İsveç, Türkiye'ye tüm taahhütlerini yerine getirecek." diye konuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye ziyarette bulundu. Ankara'ya gelen İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Kristersson, Beştepe ziyaretinden önce Anıkabir'i ziyaret etti ve TBMM Başkanı Mustafa Şentopla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

“NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. NATO'ya katılım müzakerelerine onay verdik, İsveç'in güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz.

İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, Biz de güvenlik kaygılarımızı gideren bir İsveç görmek istiyoruz.”

Kristersson da şunları söyledi:

"Türkiye-İsveç arasındaki ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Türkiye ile ilişkilerimizde hali hazırda kullanılmayan büyük bir potansiyel var. Ticaret ve turizm konusunda çok şey yapabiliriz.

Türkiye'nin, PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var ve binlerce Türk de bu savaşın kurbanı olmak zorunda kaldı. Bunu anladığımızı belirtiyorum ve aslında İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelede yardım etmesini sağlamak istiyoruz. İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor AB de bir terör örgütü olarak kabul ediyor ve ABD'de de terör örgütü olarak kabul ediyor.”

