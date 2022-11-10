Karadeniz'e köprü olacak

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ercan-Trabzon uçak seferlerinin Aralık ayında başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu toplu açılış ve lansman töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’nin ekonomisindeki gelişmeyi kalıcı hale getirmek için öncü sektörlerin başında olan ulaştırma yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. KKTC’yi Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezine dönüştürmenin ortak hedef olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü’nün huzur, refah, kalkınma ve güvenliğinin sağlanması, hukukunun korunması için üzerine düşeni yapmayı ön planda tuttuğunu kaydetti. Şehit kanlarıyla sulanmış kutlu topraklarda hayata geçen tüm yatırım ve projelerin bunun en güzel örneği olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Karayolu Master Planı doğrultusunda 19 ayrı yol kesiminde 181 km bölünmüş yol, 20 ayrı yol kesiminde 421 km tek yol olmak üzere toplam 602 km anayol yapılarak, trafiğe açıldığını belirtti.

Arıklı: Destek ve telkinlere ihtiyaç var

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında, e-devlet projesine Türkiye’nin çok önem verdiğini söyleyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Arıklı, çağı yakalama adına yıllardır ötelenen 4G/5G projesinin ilk adımının dün atıldığını anımsatarak, bu projenin de TC’nin yakın takip ve teşvikiyle gerçekleştiğini kaydetti. Hükümetin reform hükümeti olduğunu söyleyen Arıklı, reformların can acıtıcı unsurlar da içerdiğini ve küçük ada ülkelerinin dıştan destek ve telkinlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Koç: Kamuda dijitalleşme önemli

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da, projelerin hayırlı olmasını dileyerek, kamuda dijitalleşmenin öncü göstergesinin elektronik devlet sistemleri olduğunu belirtti. Bu sistemleri güçlü kurmanın önemini vurgulayan Koç, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye devlet kapısında bunları yerine getirebildiklerini dile getirdi. Türkiye’de 2008 yılında sadece 22 dijital hizmetle açtıkları e-devlet kapısının bugün 900’den fazla kurumun 6 bin 600’den fazla hizmetle 61 milyon vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade eden Koç, ofis olarak e-devlet çalışmalarında farklı bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.

