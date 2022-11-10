Seçim vizyonu paylaşılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti İçi Eğitim Merkezi (CTP-PEMER), “Yerel Yönetimlerde CTP Farkı” adıyla yeni dönemdeki ilk ders etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik, yarın saat 18.00’de Gönyeli Belediyesi Toplantı Salonu’nda yer alacak.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm CTP üye sempatizanlarına açık olan ve interaktif olarak organize edilen etkinlikte CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu anlayış, dönüşüm ve vizyon katılımcılarla paylaşılacak.

Etkinlikte CTP’nin ilk Belediye Başkanı Mehmet Kim, CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin sunumları yer alacak.

CTP Bebek’i destekleyecek

Öte yandan CTP Tatlısu Belediye Başkan adaylığı için bağımsız aday Orhan Bebek’i destekleme kararı aldı.

CTP'den verilen bilgiye göre, CTP Parti Meclisi’nde (PM) alınan karar bağlamında gerekli çalışmaları tamamlayan CTP Merkez Yönetim Kurulu, Tatlısu Belediyesi’nde bağımsız adaylığını açıklayan Orhan Bebek’in desteklenmesi yönünde karar aldı.

Açıklamada, "CTP, bu çerçevede Tatlısu Belediyesi sınırları içerisindeki tüm yurttaşların hak ettiği hizmete kavuşabilmesi için bir bütün olarak bağımsız belediye başkan adayı Orhan Bebek’in yanında olacaktır." ifadelerine yer verildi.

