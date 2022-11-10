Ekonomik kriz her yeri vurdu

İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı, maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 3 gün iş bırakma kararı aldı.

Üniversite ve Kolej Sendikasından (UCU) yapılan açıklamada, 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi ve diğer personelin, 24, 25 ve 30 Kasım'da greve gideceği belirtildi.

Sendikanın talebinin, çalışanların hayat pahalılığı kriziyle başa çıkabilmesi için makul ücret artışı ve güvencesiz sözleşmelere son verilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, enflasyonun yüzde 10'u geçtiği bir İngiltere'de çalışanlara yüzde 3 zam teklifinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, işverenlerin hızlı hareket etmesi ve iyileştirilmiş teklifler sunması durumunda meydana gelebilecek aksaklıkların önlenebileceği kaydedildi.

Ulusal Öğrenciler Birliği (NUS) de sendikanın aldığı grev kararını desteklediklerini duyurdu.

Teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Hemşireler de iş bırakacak

İngiltere'de maaş zammı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hemşireler de ülke çapında iş bırakacak.

Royal College of Nursing (RCN) sendikası, 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yaptı. Oylamada sendikaya üye hemşireler, greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 300 bin personelin çoğunluğunun iş bırakma yönünde oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin artık "yeni bir yönü işaret etmek" için gelecek hafta açıklayacağı sonbahar bütçesini kullanması gerektiği ifade edildi.

Hemşirelerin grevinin detayları henüz belirlenmemiş olsa da iş bırakma eyleminin bu yıl sonuna kadar yapılacağı ve hastaların operasyonlarda ve randevularda aksamalarla karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Sendika, halihazırda yüzde 12 olan perakende fiyat endeksi enflasyonunun yüzde 5 üzerinde artış talep ediyor.

